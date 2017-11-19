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Небеса обетованные

    Россиянка Елена Никитина победила на этапе Кубка мира по скелетону

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    Россиянка Елена Никитина победила на этапе Кубка мира по скелетону

    Россиянка Елена Никитина победила на этапе Кубка мира по скелетону

    Россиянка Елена Никитина победила на этапе Кубка мира по скелетону
  • Фото: Associated Press © 2017, Kerstin Joensson

    • Российская скелетонистка заняла первое место на втором этапе Кубка мира, который проходит в Парк-Сити (США).

    На соревнованиях в Парк-Сити российская скелетонистка Елена Никитина в субботу по итогам двух заездов показала лучший результат: 1 минута 40,49 секунды. Второе место заняла спортсменка из Германии Тина Херманн (отставание 0,02 секунды). Третье место у ее соотечественницы Жаклин Лсллинг (+0,23).

    Еще одна россиянка Рената Хузина (+1,50 секунды) стала 17-й, а Юлия Канакина (+ 1,64) завершила выступления на 20-м месте.

    Елена Никитина является бронзовым призером Олимпийских игр в Сочи, серебряным и бронзовым призером чемпионата мира 2016 года, а также чемпионкой Европы — 2013. 25-летняя россиянка впервые в своей спортивной карьере стала победительницей этапа Кубка мира, пишет ТАСС.



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