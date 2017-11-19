Россиянка Елена Никитина победила на этапе Кубка мира по скелетону

Российская скелетонистка заняла первое место на втором этапе Кубка мира, который проходит в
Парк-Сити (США).
На соревнованиях в Парк-Сити российская скелетонистка Елена Никитина в субботу по итогам двух заездов показала лучший результат: 1 минута 40,49 секунды. Второе место заняла спортсменка из Германии Тина Херманн (отставание 0,02 секунды). Третье место у ее соотечественницы Жаклин Лсллинг (+0,23).
Еще одна россиянка Рената Хузина (+1,50 секунды) стала 17-й, а Юлия Канакина (+ 1,64) завершила выступления на 20-м месте.
Елена Никитина является бронзовым призером Олимпийских игр в Сочи, серебряным и бронзовым призером чемпионата мира 2016 года, а также чемпионкой Европы — 2013. 25-летняя россиянка впервые в своей спортивной карьере стала победительницей этапа Кубка мира, пишет ТАСС.
Еще одна россиянка Рената Хузина (+1,50 секунды) стала 17-й, а Юлия Канакина (+ 1,64) завершила выступления на 20-м месте.
Елена Никитина является бронзовым призером Олимпийских игр в Сочи, серебряным и бронзовым призером чемпионата мира 2016 года, а также чемпионкой Европы — 2013. 25-летняя россиянка впервые в своей спортивной карьере стала победительницей этапа Кубка мира, пишет ТАСС.
Winner of the second #BMWWorldCup in Park City! Congratulations Elena Nikitina from Russia! 💥💪🏼 pic.twitter.com/Al0ZYaoIuu— IBSF (@IBSFsliding) 18 ноября 2017 г.
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