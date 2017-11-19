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Небеса обетованные

    Генсек НАТО вновь извинился перед Эрдоганом за скандал с портретом на учениях

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    Генсек НАТО вновь извинился перед Эрдоганом за скандал с портретом на учениях

    Генсек НАТО вновь извинился перед Эрдоганом за скандал с портретом на учениях

    Генсек НАТО вновь извинился перед Эрдоганом за скандал с портретом на учениях
  • Фото: Associated Press © 2017, Virginia Mayo

    • Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг позвонил президенту Турции Тайипу Эрдогану, чтобы еще раз принести извинения за инцидент на учениях НАТО.

    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе телефонного разговора заверил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в том, что проводится тщательное расследование инцидента, и еще раз извинился за произошедшее. Столтенберг также выразил надежду, что скандал не приведет к ухудшению отношений между сторонами, сообщают турецкие СМИ со ссылкой на источник в администрации Эрдогана.

    До этого Анкаре уже принесли извинения и генсек НАТО Йенс Столтенберг, и Минобороны Норвегии. Однако президент Турции заявил, что не считает инцидент исчерпанным. По словам Эрдогана, «в данном случае одних извинений недостаточно для того, чтобы считать эту тему закрытой».

    смотретьГенсек НАТО и Норвегия извинились перед Турцией за оскорбление на учениях
    Генсек НАТО и Норвегия извинились перед Турцией за оскорбление на учениях
    Напомним, организаторы учений НАТО «Трехзубое копье 2017» (Trident Javelin), которые проходили в Норвегии 8–17 ноября, установили стенд с условными противниками Альянса, на котором в том числе были изображены основатель Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк и действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. После этого учения покинули турецкие военные, принимавшие участие в маневрах.

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