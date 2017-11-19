Генсек НАТО вновь извинился перед Эрдоганом за скандал с портретом на учениях

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг позвонил президенту Турции Тайипу Эрдогану, чтобы еще раз принести извинения за инцидент на учениях НАТО.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе телефонного разговора заверил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в том, что проводится тщательное расследование инцидента, и еще раз извинился за произошедшее. Столтенберг также выразил надежду, что скандал не приведет к ухудшению отношений между сторонами, сообщают турецкие СМИ со ссылкой на источник в администрации Эрдогана.
До этого Анкаре уже принесли извинения и генсек НАТО Йенс Столтенберг, и Минобороны Норвегии. Однако президент Турции заявил, что не считает инцидент исчерпанным. По словам Эрдогана, «в данном случае одних извинений недостаточно для того, чтобы считать эту тему закрытой».
Напомним, организаторы учений НАТО «Трехзубое копье 2017» (Trident Javelin), которые проходили в Норвегии 8–17 ноября, установили стенд с условными противниками Альянса, на котором в том числе были изображены основатель Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк и действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. После этого учения покинули турецкие военные, принимавшие участие в маневрах.
До этого Анкаре уже принесли извинения и генсек НАТО Йенс Столтенберг, и Минобороны Норвегии. Однако президент Турции заявил, что не считает инцидент исчерпанным. По словам Эрдогана, «в данном случае одних извинений недостаточно для того, чтобы считать эту тему закрытой».
Напомним, организаторы учений НАТО «Трехзубое копье 2017» (Trident Javelin), которые проходили в Норвегии 8–17 ноября, установили стенд с условными противниками Альянса, на котором в том числе были изображены основатель Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк и действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. После этого учения покинули турецкие военные, принимавшие участие в маневрах.
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