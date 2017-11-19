Небеса обетованные
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Небеса обетованные

    У побережья Испании за сутки спасли более 600 мигрантов

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    • Фото: Reuters © 2017, Jon Nazca
    У побережья Испании за сутки спасли более 600 мигрантов

    У побережья Испании за сутки спасли более 600 мигрантов

    У побережья Испании за сутки спасли более 600 мигрантов
  • Фото: Reuters © 2017, Jon Nazca

    • Моряки Службы спасения на море обнаружили за сутки более 50 лодок с нелегальными мигрантами, направляющимися в Европу.

    Как сообщили в Службе спасения на море, за сутки у побережья Испании в районе Картахены были обнаружены более 40 лодок, с которых были спасены более 430 человек. Еще около десятка лодок с мигрантами были найдены в море у южных берегов Испании.

    Как пишет РИА Новости, с начала года в Испанию через Средиземное море прибыли почти 17,7 тысячи нелегальных мигрантов, втрое больше, чем в 2016 году.

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