У побережья Испании за сутки спасли более 600 мигрантов

Моряки Службы спасения на море обнаружили за сутки более 50 лодок с нелегальными мигрантами, направляющимися в Европу.
Как сообщили в Службе спасения на море, за сутки у побережья Испании в районе Картахены были обнаружены более 40 лодок, с которых были спасены более 430 человек. Еще около десятка лодок с мигрантами были найдены в море у южных берегов Испании.
Как пишет РИА Новости, с начала года в Испанию через Средиземное море прибыли почти 17,7 тысячи нелегальных мигрантов, втрое больше, чем в 2016 году.
Как пишет РИА Новости, с начала года в Испанию через Средиземное море прибыли почти 17,7 тысячи нелегальных мигрантов, втрое больше, чем в 2016 году.
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