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Международная пилорама

    Российские фигуристы Тарасова и Морозов вышли в финал Гран-при

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    • Фото: Reuters © 2017, Robert Pratta
    Российские фигуристы Тарасова и Морозов вышли в финал <nobr>Гран-при</nobr>

    Российские фигуристы Тарасова и Морозов вышли в финал Гран-при

    Российские фигуристы Тарасова и Морозов вышли в финал <nobr>Гран-при</nobr>
  • Фото: Reuters © 2017, Robert Pratta

    • Российская спортивная пара фигуристов Евгения Тарасова/Владимир Морозов стала победителем 5-го этапа серии Гран-при во французском Гренобле.

    Российский дуэт получил 140,36 балла за произвольную программу, 218,20 балла — по сумме двух прокатов. По словам тренера, ее подопечные справились с основной задачей на данном этапе, выйдя в финал серии Гран-при, но спортсменам предстоит еще немало работы, цитирует ТАСС.

    Нина Мозер, тренер: «Ребята победили, вышли в финал, но прокатом, конечно, недовольны. Пока нет глобальной уверенности, плюс сложная программа — не до конца справились. Но самое главное, что мы знаем, над чем работать. Времени до финала на это хватает».

    Второе место на состязаниях в Гренобле заняли французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре (214,32). Третье место заняли представители Италии Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе (197,59).

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