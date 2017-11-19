Российские фигуристы Тарасова и Морозов вышли в финал Гран-при

Российская спортивная пара фигуристов Евгения Тарасова/Владимир Морозов стала победителем
5-го этапа серии Гран-при во французском Гренобле.
Российский дуэт получил 140,36 балла за произвольную программу, 218,20 балла — по сумме двух прокатов. По словам тренера, ее подопечные справились с основной задачей на данном этапе, выйдя в финал серии Гран-при, но спортсменам предстоит еще немало работы, цитирует ТАСС.
Нина Мозер, тренер: «Ребята победили, вышли в финал, но прокатом, конечно, недовольны. Пока нет глобальной уверенности, плюс сложная программа — не до конца справились. Но самое главное, что мы знаем, над чем работать. Времени до финала на это хватает».
Второе место на состязаниях в Гренобле заняли французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре (214,32). Третье место заняли представители Италии Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе (197,59).
Нина Мозер, тренер: «Ребята победили, вышли в финал, но прокатом, конечно, недовольны. Пока нет глобальной уверенности, плюс сложная программа — не до конца справились. Но самое главное, что мы знаем, над чем работать. Времени до финала на это хватает».
Второе место на состязаниях в Гренобле заняли французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре (214,32). Третье место заняли представители Италии Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе (197,59).
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