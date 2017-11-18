В ДТП с участием микроавтобуса на трассе в Коми пострадали 7 человек

В районе Ухты водитель «Нивы» выехал на встречную полосу и протаранил перевозившую пассажиров «Газель».

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ДТП

Коми

Сообщение пресс-службы управления ГИБДД МВД РФ по Республике Коми: «Сегодня в 15:16 по московскому времени 66-летний водитель автомашины „Нива“ на четвертом километре дороги Ухта — Дальний в Ухтинском районе республики выехал на встречную полосу и допустил столкновение с пассажирским микроавтобусом „Газель“. По предварительным данным, пострадали семь человек: пять пассажиров „Газели“ и два человека, находившиеся в „Ниве“».



В числе пострадавших трое детей: две девочки 9 и 10 лет и 12-летний мальчик. Они получили легкие ушибы, не представляющие угрозы жизни. Самые тяжелые травмы у водителя «Нивы» и его 64-летней пассажирки, их доставили в больницу.



Сообщение пресс-службы управления ГИБДД МВД РФ по Республике Коми: «Водитель „Нивы“ за последний год 4 раза привлекался за нарушения на дорогах, в том числе за превышение скорости. Авария произошла в темное время суток, шел снег, на дороге имелся снежный накат, трасса не была обработана против гололеда. Составлен акт о недостатках дорожной сети».