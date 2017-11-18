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Ты супер! Танцы

    Юрий Лоза после смерти Малькольма Янга заявил о связи AC/DC с гей-движением

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    • Фото: facebook.com / РИА Новости
    Юрий Лоза после смерти Малькольма Янга заявил о связи AC/DC с <nobr>гей-движением</nobr>

    Юрий Лоза после смерти Малькольма Янга заявил о связи AC/DC с гей-движением

    Юрий Лоза после смерти Малькольма Янга заявил о связи AC/DC с <nobr>гей-движением</nobr>
  • Фото: facebook.com / РИА Новости

    • Певец и эксперт Юрий Лоза прокомментировал смерть одного из основателей и гитариста AC/DC Малькольма Янга.

    Лоза подчеркнул, что австралийская группа за всю свою историю не спела ни одной баллады и поэтому не пользовалась особой популярностью в России.

    Кроме того, российский музыкант заявил, что AC/DC была связана с гей-движением.

    Юрий Лоза: «Аббревиатура AC/DC каким-то образом связана с гей-движением. И когда они вышли, пробились наверх, они всем очень долго доказывали, что они не имеют к этому никакого отношения».

    При этом Лоза рассказал, что первое время гей-активисты толпами ходили на концерты AC/DC, передает «З60».

    Напомним, сегодня стало известно, что один из основателей и гитарист AC/DC Малькольм Янг скончался на 65-м году жизни. Музыкант страдал от деменции — болезни мозга, вызывающей нарушения памяти и мыслительной функции. Отметим, что AC/DC является сокращением от английского alternating current/direct current, то есть переменный/постоянный ток.

    Надо сказать, что Юрий Лоза уже не раз оказывается в центре внимания из-за смелых и скандальных замечаний в адрес знаменитостей. Так, Лоза называл Боба Дилана «местечковым поэтом», заявлял, что Юрий Гагарин во время полета в космос «ничего не делал, просто лежал», а также утверждал, что лидер группы The Rolling Stones Мик Джаггер «ни разу не попал ни в одну ноту».

    Юрий Лоза — музыкант, который всегда имеет собственное мнение по любому вопросу и не устает делиться им с миром. От «великого критика» доставалось не только современникам, но даже Моцарту и Гагарину.

    Опубликовано НТВ 31 января 2017 г.

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