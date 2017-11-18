Польского посла вызвали в МИД Украины из-за запрета на въезд чиновнику

В Киеве недовольны тем, что секретаря украинской Межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников антитеррористической операции, жертв войны и политических репрессий Святослава Шеремета не пустили в Польшу.
В связи с недопуском Шеремета в МИД Украины был вызвал польский посол Ян Пекло.
Ему было указано на то, что запрет чиновнику на въезд в Польшу противоречит логике ранее заключенных договоренностей. Кроме того, в МИД Украины выразили надежду на то, что в ближайшее время «досадная ситуация» будет решена.
Ранее сегодня польские пограничники не пропустили в страну Шеремета, который в составе украинской делегации ехал в город Ланцут. Сам чиновник позднее рассказал, что ему на год запретили въезд в Польшу. Позднее в польском МИД подтвердили эту информацию и назвали поведение Шеремета недопустимым, подчеркнув, что «пропаганда преступных идеологий, в том числе нацизма, в Польше запрещена».
Отметим, что ранее СМИ сообщали, что Шеремету запретят въезд в Польшу из-за того, что он запретил проводить эксгумации массового захоронения польских солдат на территории села Костюхновка Волынской области. Там 100 лет назад состоялась битва между армиями Российской и Австро-Венгерской империй, в составе которых были польские подразделения.
Напомним, отношения между Варшавой и Киевом обострились на фоне дискуссий о Волынской резне. Так, президент Польши Анджей Дуда говорил, что украинские политики с антипольскими взглядами не должны занимать важные должности в органах власти. А глава МИД Польши Витольд Ващиковский
предупреждал, что Украину могут ждать реальные проблемы в отношениях с европейскими партнерами.
Ему было указано на то, что запрет чиновнику на въезд в Польшу противоречит логике ранее заключенных договоренностей. Кроме того, в МИД Украины выразили надежду на то, что в ближайшее время «досадная ситуация» будет решена.
Ранее сегодня польские пограничники не пропустили в страну Шеремета, который в составе украинской делегации ехал в город Ланцут. Сам чиновник позднее рассказал, что ему на год запретили въезд в Польшу. Позднее в польском МИД подтвердили эту информацию и назвали поведение Шеремета недопустимым, подчеркнув, что «пропаганда преступных идеологий, в том числе нацизма, в Польше запрещена».
Отметим, что ранее СМИ сообщали, что Шеремету запретят въезд в Польшу из-за того, что он запретил проводить эксгумации массового захоронения польских солдат на территории села Костюхновка Волынской области. Там 100 лет назад состоялась битва между армиями Российской и Австро-Венгерской империй, в составе которых были польские подразделения.
Напомним, отношения между Варшавой и Киевом обострились на фоне дискуссий о Волынской резне. Так, президент Польши Анджей Дуда говорил, что украинские политики с антипольскими взглядами не должны занимать важные должности в органах власти. А глава МИД Польши Витольд Ващиковский
предупреждал, что Украину могут ждать реальные проблемы в отношениях с европейскими партнерами.
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