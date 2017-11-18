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    Польского посла вызвали в МИД Украины из-за запрета на въезд чиновнику

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    • Фото: Jan Pieklo / facebook.com
    Польского посла вызвали в МИД Украины <nobr>из-за</nobr> запрета на въезд чиновнику

    Польского посла вызвали в МИД Украины из-за запрета на въезд чиновнику

    Польского посла вызвали в МИД Украины <nobr>из-за</nobr> запрета на въезд чиновнику
  • Фото: Jan Pieklo / facebook.com

    • В Киеве недовольны тем, что секретаря украинской Межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников антитеррористической операции, жертв войны и политических репрессий Святослава Шеремета не пустили в Польшу.

    В связи с недопуском Шеремета в МИД Украины был вызвал польский посол Ян Пекло.

    Ему было указано на то, что запрет чиновнику на въезд в Польшу противоречит логике ранее заключенных договоренностей. Кроме того, в МИД Украины выразили надежду на то, что в ближайшее время «досадная ситуация» будет решена.

    Ранее сегодня польские пограничники не пропустили в страну Шеремета, который в составе украинской делегации ехал в город Ланцут. Сам чиновник позднее рассказал, что ему на год запретили въезд в Польшу. Позднее в польском МИД подтвердили эту информацию и назвали поведение Шеремета недопустимым, подчеркнув, что «пропаганда преступных идеологий, в том числе нацизма, в Польше запрещена».

    Отметим, что ранее СМИ сообщали, что Шеремету запретят въезд в Польшу из-за того, что он запретил проводить эксгумации массового захоронения польских солдат на территории села Костюхновка Волынской области. Там 100 лет назад состоялась битва между армиями Российской и Австро-Венгерской империй, в составе которых были польские подразделения.

    смотретьЭксперты рассказали, что ждет Украину в случае разрыва отношений с Польшей
    Эксперты рассказали, что ждет Украину в случае разрыва отношений с Польшей
    Напомним, отношения между Варшавой и Киевом обострились на фоне дискуссий о Волынской резне. Так, президент Польши Анджей Дуда говорил, что украинские политики с антипольскими взглядами не должны занимать важные должности в органах власти. А глава МИД Польши Витольд Ващиковский
    предупреждал, что Украину могут ждать реальные проблемы в отношениях с европейскими партнерами.

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