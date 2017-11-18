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    Женщина впервые спела в Сикстинской капелле в Ватикане. Ватикан, женщины, музыка и музыканты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЖенщина впервые спела в Сикстинской капелле в Ватикане

    Женщина впервые спела в Сикстинской капелле в Ватикане

    1 комментарий
    • Фото: Cecilia Bartoli / facebook.com
    Женщина впервые спела в Сикстинской капелле в Ватикане

    Женщина впервые спела в Сикстинской капелле в Ватикане

    Женщина впервые спела в Сикстинской капелле в Ватикане
    • Фото: Cecilia Bartoli / facebook.com

      • Итальянская певица Чечилия Бартоли стала первой женщиной, которая выступила в папской Сикстинской капелле.

      Итальянская оперная певица Чечилия Бартоли стала первой женщиной, выступившей в папской Сикстинской капелле в Ватикане. Как сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, в субботу Бартоли вместе с Папским хором Сикстинской капеллы открыла серию ежегодных рождественских концертов.

      Традиционно женщины не выступают в Сикстинской капелле, так как в ее репертуар входит духовная музыка композиторов эпохи Возрождения, предназначенная для мужских и детских голосов. В Папском хоре также поют только мужчины и мальчики. Бартоли же исполнила музыкальное произведение эпохи Средневековья, которое написал композитор из Франции Перотин.

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