Женщина впервые спела в Сикстинской капелле в Ватикане

Итальянская певица Чечилия Бартоли стала первой женщиной, которая выступила в папской Сикстинской капелле.
Итальянская оперная певица Чечилия Бартоли стала первой женщиной, выступившей в папской Сикстинской капелле в Ватикане. Как сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, в субботу Бартоли вместе с Папским хором Сикстинской капеллы открыла серию ежегодных рождественских концертов.
Традиционно женщины не выступают в Сикстинской капелле, так как в ее репертуар входит духовная музыка композиторов эпохи Возрождения, предназначенная для мужских и детских голосов. В Папском хоре также поют только мужчины и мальчики. Бартоли же исполнила музыкальное произведение эпохи Средневековья, которое написал композитор из Франции Перотин.
Традиционно женщины не выступают в Сикстинской капелле, так как в ее репертуар входит духовная музыка композиторов эпохи Возрождения, предназначенная для мужских и детских голосов. В Папском хоре также поют только мужчины и мальчики. Бартоли же исполнила музыкальное произведение эпохи Средневековья, которое написал композитор из Франции Перотин.
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