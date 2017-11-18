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    Беспорядки в Париже: полиция применила слезоточивый газ. Макрон, Париж, Франция, митинги и протесты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБеспорядки в Париже: полиция применила слезоточивый газ

    Беспорядки в Париже: полиция применила слезоточивый газ

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    • Фото: @DaivyP / twitter.com
    Беспорядки в Париже: полиция применила слезоточивый газ

    Беспорядки в Париже: полиция применила слезоточивый газ

    Беспорядки в Париже: полиция применила слезоточивый газ
    • Фото: @DaivyP / twitter.com

      • В Париже акция протеста против торговли людьми в Ливии обернулась беспорядками.

      Несколько тысяч человек, в основном выходцы из Африки, сначала устроили митинг у посольства Ливии, после чего отправились к Елисейским полям. Но на подступах участников акции протеста встретила полиция.

      Тогда протестующие принялись забрасывать стражей порядка камнями. В ответ полиция решила применить слезоточивый газ, чтобы рассеять толпу, передает РИА Новости.

      Отметим, что ранее сегодня во французской столице беспорядки произошли во время акции против социальной политики президента Эммануэля Макрона. Участники манифестации били витрины банков и магазинов и попытались сорвать флаг с посольства Саудовской Аравии.

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