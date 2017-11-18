Засохшее пирожное со свадьбы Трампа ушло с молотка за 2,2 тыс. долларов

Пирожное, которое подавали гостям на свадьбе Дональда Трампа и Меланьи в 2005 году, продано в США за 2240 долларов.
Шоколадное пирожное, которое 12 лет хранилось в бумажной коробочке с инициалами МДТ (Меланья и Дональд Трампы), сегодня приобрел на аукционе Julien’s Auctions в Лос-Анджелесе неизвестный покупатель.
Начальная цена лота составляла всего 250 долларов, однако в ходе торгов стоимость «экспоната» выросла почти в 10 раз. Шоколадное пирожное, покрытое белой глазурью и увенчанное розочкой, было куплено за 2240 долларов, сообщил Fox News.
Дональд и Меланья поженились 22 января 2005 года. Для свадьбы миллиардера изготовили настолько гигантский торт, что в итоге даже не решились его разрезать: 90-килограммовая махина могла просто рухнуть. И взамен традиционных кусков пирога для гостей испекли те самые пирожные с розочками.
Начальная цена лота составляла всего 250 долларов, однако в ходе торгов стоимость «экспоната» выросла почти в 10 раз. Шоколадное пирожное, покрытое белой глазурью и увенчанное розочкой, было куплено за 2240 долларов, сообщил Fox News.
Дональд и Меланья поженились 22 января 2005 года. Для свадьбы миллиардера изготовили настолько гигантский торт, что в итоге даже не решились его разрезать: 90-килограммовая махина могла просто рухнуть. И взамен традиционных кусков пирога для гостей испекли те самые пирожные с розочками.
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