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Ты супер! Танцы

    Засохшее пирожное со свадьбы Трампа ушло с молотка за 2,2 тыс. долларов

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    • Foto: Reuters / Julien's Auctions
    Засохшее пирожное со свадьбы Трампа ушло с молотка за 2,2 тыс. долларов

    Засохшее пирожное со свадьбы Трампа ушло с молотка за 2,2 тыс. долларов

    Засохшее пирожное со свадьбы Трампа ушло с молотка за 2,2 тыс. долларов
  • Foto: Reuters / Julien's Auctions

    • Пирожное, которое подавали гостям на свадьбе Дональда Трампа и Меланьи в 2005 году, продано в США за 2240 долларов.

    Шоколадное пирожное, которое 12 лет хранилось в бумажной коробочке с инициалами МДТ (Меланья и Дональд Трампы), сегодня приобрел на аукционе Julien’s Auctions в Лос-Анджелесе неизвестный покупатель.

    Начальная цена лота составляла всего 250 долларов, однако в ходе торгов стоимость «экспоната» выросла почти в 10 раз. Шоколадное пирожное, покрытое белой глазурью и увенчанное розочкой, было куплено за 2240 долларов, сообщил Fox News.

    Дональд и Меланья поженились 22 января 2005 года. Для свадьбы миллиардера изготовили настолько гигантский торт, что в итоге даже не решились его разрезать: 90-килограммовая махина могла просто рухнуть. И взамен традиционных кусков пирога для гостей испекли те самые пирожные с розочками.

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