В Грузии при взрыве автомобиля погиб россиянин

Автомобиль, в котором ехал россиянин, упал в ущелье и взорвался недалеко от
грузино-российской границы.
Гражданин России погиб в ДТП у села Лапанкури в Грузии, недалеко от границы с Россией.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на грузинские СМИ, мужчина не справился с управлением, и его машина вылетела за ограждение в ущелье. После падения в машине произошел взрыв, в результате которого водитель погиб.
В машине находился еще один человек. Он был госпитализирован, в настоящее время его жизнь вне опасности.
МВД Грузии в связи с происшествием возбудило уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее за собой смерть человека».
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на грузинские СМИ, мужчина не справился с управлением, и его машина вылетела за ограждение в ущелье. После падения в машине произошел взрыв, в результате которого водитель погиб.
В машине находился еще один человек. Он был госпитализирован, в настоящее время его жизнь вне опасности.
МВД Грузии в связи с происшествием возбудило уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее за собой смерть человека».
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