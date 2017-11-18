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    В Грузии при взрыве автомобиля погиб россиянин

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    В Грузии при взрыве автомобиля погиб россиянин

    В Грузии при взрыве автомобиля погиб россиянин

    Автомобиль, в котором ехал россиянин, упал в ущелье и взорвался недалеко от грузино-российской границы.

    Гражданин России погиб в ДТП у села Лапанкури в Грузии, недалеко от границы с Россией.

    Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на грузинские СМИ, мужчина не справился с управлением, и его машина вылетела за ограждение в ущелье. После падения в машине произошел взрыв, в результате которого водитель погиб.

    В машине находился еще один человек. Он был госпитализирован, в настоящее время его жизнь вне опасности.

    МВД Грузии в связи с происшествием возбудило уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее за собой смерть человека».

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