Собчак и Виторган празднуют день рождения сына: фото

Телеведущая Ксения Собак и актер Максим Виторган празднуют день рождения своего сына Платона, которому сегодня исполнился год.
Телеведущая Ксения Собчак опубликовала фотографию с сыном Платоном, которому сегодня исполнился год. «Самый Лучший День!!» — написала она на своей странице в Instagram.
Муж Собчак Максим Виторган также поздравил сына и мать с праздником и выложил фото супруги с новорожденным Платоном на руках. «Это на всю жизнь, в первую очередь, именно твой праздник, моя дорогая мама Платона! Спасибо тебе от нас обоих!» — написал он.
Напомним, что телеведущая родила первенца в 35 лет. Уже через два месяца начала искать няню, а вскоре вышла на работу. Не прошло и года, как молодая мама Ксения Собчак заявила о том, что собирается выдвигать свою кандидатуру на пост президента РФ.
Муж Собчак Максим Виторган также поздравил сына и мать с праздником и выложил фото супруги с новорожденным Платоном на руках. «Это на всю жизнь, в первую очередь, именно твой праздник, моя дорогая мама Платона! Спасибо тебе от нас обоих!» — написал он.
Напомним, что телеведущая родила первенца в 35 лет. Уже через два месяца начала искать няню, а вскоре вышла на работу. Не прошло и года, как молодая мама Ксения Собчак заявила о том, что собирается выдвигать свою кандидатуру на пост президента РФ.
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