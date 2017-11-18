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Ты супер! Танцы

    Собчак и Виторган празднуют день рождения сына: фото

    2 комментария
    • Фото: xenia_sobchak, mvitorgan / instagram.com
    Собчак и Виторган празднуют день рождения сына: фото

    Собчак и Виторган празднуют день рождения сына: фото

    Собчак и Виторган празднуют день рождения сына: фото
  • Фото: xenia_sobchak, mvitorgan / instagram.com

    • Телеведущая Ксения Собак и актер Максим Виторган празднуют день рождения своего сына Платона, которому сегодня исполнился год.

    Телеведущая Ксения Собчак опубликовала фотографию с сыном Платоном, которому сегодня исполнился год. «Самый Лучший День!!» — написала она на своей странице в Instagram.

    Самый Лучший День!! 18.11.🎉🎉🎉

    Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)



    Муж Собчак Максим Виторган также поздравил сына и мать с праздником и выложил фото супруги с новорожденным Платоном на руках. «Это на всю жизнь, в первую очередь, именно твой праздник, моя дорогая мама Платона! Спасибо тебе от нас обоих!» — написал он.


    Напомним, что телеведущая родила первенца в 35 лет. Уже через два месяца начала искать няню, а вскоре вышла на работу. Не прошло и года, как молодая мама Ксения Собчак заявила о том, что собирается выдвигать свою кандидатуру на пост президента РФ.

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