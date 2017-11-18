Источник: Роберт Мугабе бежал из Зимбабве

Военные Зимбабве потребовали от Роберта Мугабе уйти в отставку и заявили о готовности отозвать солдат, охраняющих его резиденцию.
Как заявил председатель Зимбабвийской ассоциации ветеранов национально-освободительной войны Кристофер Муцвангва, в случае, если президент не откажется покинуть свой пост, военные уйдут из его резиденции и оставят Мугабе на произвол судьбы.
Впрочем, как сообщает Daily Mail со ссылкой на источник, 93-летний правитель Зимбабве уже покинул страну. По некоторым данным, он ехал в Намибию вместе со своего супругой Грейс.
Между тем поступают данные о том, что уже в воскресенье правящая партия «Африканский национальный союз Зимбабве — Патриотический фронт» может принять решение об отстранении Мугабе от власти. Также, как сообщает Reuters со ссылкой на источники, парламентарии намерены призвать жену президента Грейс уйти с поста секретаря женского крыла партии и восстановить в должности вице-президента Эммерсона Мнангагву, который был отстранен 6 ноября.
Напомним, 14 ноября на улицах Хараре появились военные и бронетехника, армия взяла под контроль государственные телеканалы и заблокировала правительственные здания. Также сообщалось, что военные поместили под домашний арест Мугабе, который управляет страной уже 37 лет, и его жену. При этом в армии опровергали слухи о госперевороте и уверяли, что президенту и его семье ничего не угрожает.
Сегодня же в столице страны прошел многотысячный марш противников Мугабе. Демонстранты отмечали ожидаемую отставку президента и благодарили военных за то, что они вмешались в ситуацию в стране.
Впрочем, как сообщает Daily Mail со ссылкой на источник, 93-летний правитель Зимбабве уже покинул страну. По некоторым данным, он ехал в Намибию вместе со своего супругой Грейс.
Между тем поступают данные о том, что уже в воскресенье правящая партия «Африканский национальный союз Зимбабве — Патриотический фронт» может принять решение об отстранении Мугабе от власти. Также, как сообщает Reuters со ссылкой на источники, парламентарии намерены призвать жену президента Грейс уйти с поста секретаря женского крыла партии и восстановить в должности вице-президента Эммерсона Мнангагву, который был отстранен 6 ноября.
Напомним, 14 ноября на улицах Хараре появились военные и бронетехника, армия взяла под контроль государственные телеканалы и заблокировала правительственные здания. Также сообщалось, что военные поместили под домашний арест Мугабе, который управляет страной уже 37 лет, и его жену. При этом в армии опровергали слухи о госперевороте и уверяли, что президенту и его семье ничего не угрожает.
Сегодня же в столице страны прошел многотысячный марш противников Мугабе. Демонстранты отмечали ожидаемую отставку президента и благодарили военных за то, что они вмешались в ситуацию в стране.
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