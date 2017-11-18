Ты супер! Танцы
ТВ-Эфир
Ты супер! Танцы

    Источник: Роберт Мугабе бежал из Зимбабве

    1 комментарий
    • Видео Reuters © 2017, Mary Turner
    Источник: Роберт Мугабе бежал из Зимбабве

    Источник: Роберт Мугабе бежал из Зимбабве

    Источник: Роберт Мугабе бежал из Зимбабве
  • Видео Reuters © 2017, Mary Turner

    • Военные Зимбабве потребовали от Роберта Мугабе уйти в отставку и заявили о готовности отозвать солдат, охраняющих его резиденцию.

    Как заявил председатель Зимбабвийской ассоциации ветеранов национально-освободительной войны Кристофер Муцвангва, в случае, если президент не откажется покинуть свой пост, военные уйдут из его резиденции и оставят Мугабе на произвол судьбы.

    Впрочем, как сообщает Daily Mail со ссылкой на источник, 93-летний правитель Зимбабве уже покинул страну. По некоторым данным, он ехал в Намибию вместе со своего супругой Грейс.

    Между тем поступают данные о том, что уже в воскресенье правящая партия «Африканский национальный союз Зимбабве — Патриотический фронт» может принять решение об отстранении Мугабе от власти. Также, как сообщает Reuters со ссылкой на источники, парламентарии намерены призвать жену президента Грейс уйти с поста секретаря женского крыла партии и восстановить в должности вице-президента Эммерсона Мнангагву, который был отстранен 6 ноября.

    смотретьВоенные в Зимбабве обратились к молодежи и политическим партиям
    Военные в Зимбабве обратились к молодежи и политическим партиям
    Напомним, 14 ноября на улицах Хараре появились военные и бронетехника, армия взяла под контроль государственные телеканалы и заблокировала правительственные здания. Также сообщалось, что военные поместили под домашний арест Мугабе, который управляет страной уже 37 лет, и его жену. При этом в армии опровергали слухи о госперевороте и уверяли, что президенту и его семье ничего не угрожает.

    Сегодня же в столице страны прошел многотысячный марш противников Мугабе. Демонстранты отмечали ожидаемую отставку президента и благодарили военных за то, что они вмешались в ситуацию в стране.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru