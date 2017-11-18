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    Противники Макрона устроили погромы в Париже

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    • Фото: @s_assbague / twitter.com
    Противники Макрона устроили погромы в Париже

    Противники Макрона устроили погромы в Париже

    Противники Макрона устроили погромы в Париже
  • Фото: @s_assbague / twitter.com

    • Акция протеста против реформ президента Франции Эммануэля Макрона проходит в столице Франции.

    В акции протеста принимают участие в основном агрессивно настроенные молодые люди, которые после шествия начали громить витрины банков и магазинов. В качестве орудия протестанты используют все подручные средства: камни, палки, куски асфальта. Также участники акции зажигают файеры, передает РИА Новости.

    Инициаторами акции «Марш на Елисейский дворец» выступают левые из «Общественного фронта» и профсоюзные организации.

    Шествие началось на площади маршала Жуэна и завершилось митингом в нескольких сотнях метров от резиденции президента Франции. Сейчас полиция сдерживает толпу, которая пытается прорваться к Елисейскому дворцу.

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