Противники Макрона устроили погромы в Париже

Акция протеста против реформ президента Франции Эммануэля Макрона проходит в столице Франции.
В акции протеста принимают участие в основном агрессивно настроенные молодые люди, которые после шествия начали громить витрины банков и магазинов. В качестве орудия протестанты используют все подручные средства: камни, палки, куски асфальта. Также участники акции зажигают файеры, передает РИА Новости.
Инициаторами акции «Марш на Елисейский дворец» выступают левые из «Общественного фронта» и профсоюзные организации.
Шествие началось на площади маршала Жуэна и завершилось митингом в нескольких сотнях метров от резиденции президента Франции. Сейчас полиция сдерживает толпу, которая пытается прорваться к Елисейскому дворцу.
Инициаторами акции «Марш на Елисейский дворец» выступают левые из «Общественного фронта» и профсоюзные организации.
Шествие началось на площади маршала Жуэна и завершилось митингом в нескольких сотнях метров от резиденции президента Франции. Сейчас полиция сдерживает толпу, которая пытается прорваться к Елисейскому дворцу.
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