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    Умер ребенок, впавший в кому после визита к стоматологу под Томском

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    Умер ребенок, впавший в кому после визита к стоматологу под Томском

    Умер ребенок, впавший в кому после визита к стоматологу под Томском

    Умер ребенок, впавший в кому после визита к стоматологу под Томском

    Пятилетний мальчик, впавший в кому после стоматологической операции в Томской области, скончался в больнице.

    Пятилетний Владик Стрельченко, который в октябре впал в кому после того, как ему удалили зуб под наркозом, умер в больнице в Томске. Об этом РИА Новости сообщила представитель регионального управления СК Елена Лебедева.

    Елена Лебедева, официальный представитель СУ СК по Томской области: «Мальчик вчера днем скончался в больнице. Следователи уже осмотрели тело. Расследование возбужденного ранее уголовного дела продолжается».

    смотретьУ впавшего в кому ребенка остановилось сердце в стоматологическом кабинете под Томском
    У впавшего в кому ребенка остановилось сердце в стоматологическом кабинете под Томском
    Следователи ведут расследование уголовного дела по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». По данным следствия, бабушка Владика привела мальчика к стоматологу в поселке Каргасок, чтобы вырвать молочный зуб, и попросила врача сделать операцию под общим наркозом. После операции ребенок так и не проснулся.

    По словам экспертов, перед анестезией нужно было провести тщательную подготовку, оценить готовность ребенка к операции, заглянуть в историю болезни и назначить анализы. Ничего этого, уверяют родители мальчика, сделано не было.

    Следователи изъяли в Каргасокской районной больнице необходимую медицинскую документацию. Если ошибка врача будет доказана, его ожидает до двух лет лишения свободы.

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