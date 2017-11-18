Мануши Чхиллар стала победительницей конкурса «Мисс Мира», который прошел в городе Санья в Китае.
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Корону 20-летней модели и студентке вручила «Мисс Мира — 2016» пуэрториканка Стефани Дель Валле.
Второе заняла мексиканка Андреа Мезе, а замкнула тройку Стефани Хилл из Великобритании.
Полина Попова из Екатеринбурга, которая представляла Россию, вошла в топ-10, но выбыла ближе к финалу.
Мануши Чхиллар сейчас учится на врача. Девушка хочет стать кардиохирургом и открыть сеть благотворительных сельских больниц. Юная брюнетка увлекается полетами на параплане, классическими индийскими танцами и рисованием.
Отметим, что всего в конкурсе «Мисс Мира — 2017», который проходил на курортном острове Хайнань с 20 октября, принимали участие модели из 118 стран в возрасте от 18 до 26 лет.
Второе заняла мексиканка Андреа Мезе, а замкнула тройку Стефани Хилл из Великобритании.
Полина Попова из Екатеринбурга, которая представляла Россию, вошла в топ-10, но выбыла ближе к финалу.
AND MISS WORLD 2017….IS MANUSHI CHHILLAR FROM INDIA!!! 👑Опубликовано Miss World 18 ноября 2017 г.
JUST IN: Congratulations to Miss India, Manushi Chhillar for winning the crown as #MissWorld2017 pic.twitter.com/DsR2JjiLtB— Millennials (@MillennialsFTW) 18 ноября 2017 г.
Мануши Чхиллар сейчас учится на врача. Девушка хочет стать кардиохирургом и открыть сеть благотворительных сельских больниц. Юная брюнетка увлекается полетами на параплане, классическими индийскими танцами и рисованием.
Отметим, что всего в конкурсе «Мисс Мира — 2017», который проходил на курортном острове Хайнань с 20 октября, принимали участие модели из 118 стран в возрасте от 18 до 26 лет.
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