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    Брюнетка из Индии признана «Мисс мира — 2017»

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    • Фото: chillar_manushi / instagram.com
    Брюнетка из Индии признана «Мисс мира — 2017»

    Брюнетка из Индии признана «Мисс мира — 2017»

    Брюнетка из Индии признана «Мисс мира — 2017»
  • Фото: chillar_manushi / instagram.com

    • Мануши Чхиллар стала победительницей конкурса «Мисс Мира», который прошел в городе Санья в Китае.

    Корону 20-летней модели и студентке вручила «Мисс Мира — 2016» пуэрториканка Стефани Дель Валле.

    Второе заняла мексиканка Андреа Мезе, а замкнула тройку Стефани Хилл из Великобритании.

    Полина Попова из Екатеринбурга, которая представляла Россию, вошла в топ-10, но выбыла ближе к финалу.

    AND MISS WORLD 2017….IS MANUSHI CHHILLAR FROM INDIA!!! 👑

    Опубликовано Miss World 18 ноября 2017 г.



    Мануши Чхиллар сейчас учится на врача. Девушка хочет стать кардиохирургом и открыть сеть благотворительных сельских больниц. Юная брюнетка увлекается полетами на параплане, классическими индийскими танцами и рисованием.

    Отметим, что всего в конкурсе «Мисс Мира — 2017», который проходил на курортном острове Хайнань с 20 октября, принимали участие модели из 118 стран в возрасте от 18 до 26 лет.

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