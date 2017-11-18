МИД РФ осудил использование спорта в качестве рычага давления

В МИД РФ прокомментировали слова главы Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейга Риди, который назвал несбыточной мечтой спорт без политики.
Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что слова Риди вызывают удивление и непонимание, напомнив, что автономия спорта зафиксирована в Олимпийской хартии и резолюции Генассамблеи ООН.
При этом в МИД РФ выразили сожаление в связи с участившимися попытками использовать в политических целях спортивные мероприятия и подчеркнули, что спорт должен объединять людей и культуры.
МИД РФ: «С сожалением отмечаем, что в последнее время участились попытки использовать крупнейшие международные спортивные мероприятия и спортивную тематику в целом в качестве рычага давления и обеспечения конъюнктурных интересов. Убеждены, что спорт — это автономная сфера жизни людей, которая должна быть огорожена от политической повестки дня. Он призван служить цели объединения, уважения традиций и культуры государств мира, а не разрушения связей между странами и народами».
Напомним, 16 ноября совет учредителей WADA отказался восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Этот шаг в WADA объяснили тем, что российская сторона не выполнила ряд пунктов дорожной карты, в том числе не признала существование «государственной системы допинга».
Формально решение WADA ставит под вопрос участие сборной РФ в Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане. Окончательное же решение о судьбе российской команды будет принято на комиссии исполкома МОК, которая пройдет в начале декабря.
При этом в МИД РФ выразили сожаление в связи с участившимися попытками использовать в политических целях спортивные мероприятия и подчеркнули, что спорт должен объединять людей и культуры.
МИД РФ: «С сожалением отмечаем, что в последнее время участились попытки использовать крупнейшие международные спортивные мероприятия и спортивную тематику в целом в качестве рычага давления и обеспечения конъюнктурных интересов. Убеждены, что спорт — это автономная сфера жизни людей, которая должна быть огорожена от политической повестки дня. Он призван служить цели объединения, уважения традиций и культуры государств мира, а не разрушения связей между странами и народами».
Напомним, 16 ноября совет учредителей WADA отказался восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Этот шаг в WADA объяснили тем, что российская сторона не выполнила ряд пунктов дорожной карты, в том числе не признала существование «государственной системы допинга».
Формально решение WADA ставит под вопрос участие сборной РФ в Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане. Окончательное же решение о судьбе российской команды будет принято на комиссии исполкома МОК, которая пройдет в начале декабря.
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