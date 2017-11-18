Русские в ответе за все: на Западе крепнет вера в «плохую» Россию

Над Европой плывет таинственное радиоактивное облако! Откуда? Глупый вопрос. Ведь европейский обыватель уверен, что таким образом ему мстит именно Россия. Почему русские перед Западом теперь в ответе за все? И неужели Brexit в Британии тоже устроила Россия?
«Не стоит прогибаться под изменчивый мир» — хорошие слова из хорошей песни. В жизни, правда, все не так просто. Однажды мы уже прогнулись и проиграли Западу в холодной войне, и память о том, что было после, еще свежа. И вот мир снова готов поделиться на своих и чужих, а нас снова пытаются согнуть. Наступление идет по всем фронтам — пока еще, к счастью, информационной войны. И что же мы — выстоим или опять согнемся?
Корреспондент НТВ Николай Дубинин выяснял, почему надежд на здравый смысл западных партнеров с каждым днем все меньше и меньше.
На стене — утыканная иголками карта Франции. За столом — четыре русские дамы с наполеоновскими планами. Уже 17 лет они сеют русскую культуру французским детям в Страсбурге, но теперь хотят объединить усилия таких, как они, уже по всей Франции. Шутки шутками, но вот взять хотя бы местный детский сад: на стенах все наши «агенты влияния»: Буратино, Колобок, Чебурашка.
Елена Литвинова, воспитатель детского русского сада в г. Страсбург: «Что папа — это мужчина, а мама — это женщина. В противовес французской политике наши детки в этом садике получают правильные ценности».
Но, как оказалось, это еще спорный вопрос, у кого ценности правильнее, и кто на кого нападает.
Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании: «У меня есть очень простое послание России: мы знаем, что вы делаете, и у вас ничего не получится».
Пламенная речь британского премьера Терезы Мэй, конечно, могла бы стать большой, исторической — как, например, Черчилля про железный занавес, — если бы список обвинений не выглядел, как стандартная рассылка спама из Вашингтона: кибератаки, вмешательства, агрессия.
Маркус Пападопулос, главный редактор Politics First, Великобритания: «Конечно, другие страны копируют. Испания копирует. Испанцы обвиняют Россию в поощрении движения в Каталонии. И, конечно, американцы обвиняют в своих неудачах внутри страны и за рубежом».
За такие высказывания главного редактора британского политического журнала Маркуса Пападопулоса наверняка опять назовут «русским пропагандистом». Но он говорит, что привык говорить что-то отличное от генеральной линии «Вашингтон — Лондон».
Маркус Пападопулос: «Практически каждый день в английских медиа — негативные, очерняющие заметки про Россию. Я думаю, что справедливо сказать, что Россия представляется в британских ключевых медиа как воплощение дьявола, антихрист».
В ответ на давление в Штатах на телеканал RT российская Госдума уже приняла зеркальный документ: все СМИ, что финансируется из-за рубежа, в России тоже будет выходить с пометкой «иностранный агент». Чтобы отечественный потребитель знал, кто печет жареные новости.
Пётр Толстой, депутат Госдумы РФ: «От хотят, чтобы мы пришли и извинились, чтобы мы пришли и сказали: „Извините нас, мы виноваты, мы плохие, мы виноваты, мы заблуждались. Вот наш дневник, поставьте нам оценочку, как всем остальным вы ставите“. Кому-то троечку, кому-то четыре с минусом. А тем, кто особенно старался и базы размещал, тем можно пятерку поставить».
А на тех, кто не слушается, можно и поднадавить. Главное — найти местечко побольнее. Например, спорт.
Константин Абрамов, генеральный директор ВЦИОМ: «Спортом гордятся сейчас 75% наших граждан. Это большая цифра».
Но может быть как раз за этой официальной цифрой ВЦИОМ и скрывается ответ, почему нас так активно готовятся не пустить на грядущую зимнюю Олимпиаду или унизить еще сильнее — предложить российским спортсменам выступать без гимна и без флага.
Светлана Журова, депутат Госдумы РФ, олимпийская чемпионка: «Сами мы не откажемся, они не дождутся. Что если сейчас это все настроено на то, чтобы Россия психанула и сказала: „Вы знаете, мы сами уже не поедем, потому что доколе это может быть“? Но не надо, ребят, нас провоцировать».
Судя по всему, речь идет не только о провокациях накануне президентских выборов в России, но и о спланированной долгосрочной кампании. И тут, по словам руководителя центра энергетической безопасности, главное перемотать на два месяца вперед: в январе 2018-го в силу должен вступить новый пакет санкций от США.
Андрей Корнеев, руководитель Центра проблем энергетической безопасности: «Главная оперативно-тактическая задача Соединенных Штатов — вытеснить российский бизнес из всех международных нефтегазовых проектов».
Андрей Корнеев подсчитал: от действующих санкций Россия не досчитывается 50–55 миллиардов долларов, Евросоюз — в два раза больше. Но кому-то это должно быть очень выгодно.
Андрей Корнеев: «Соединенные Штаты взяли курс на вытеснение российских нефтегазовых компаний и замещение их, соответственно, участием и американских операторов и американского капитала».
Правда, в самих Штатах вся эта история подается под совсем другим соусом: никакого бизнеса, санкции — это только за Крым и за «вмешательство в выборы».
Рокки Андерсон, экс-мэр Солт-Лейк-Сити: «В этой стране проявился снова некий тип маккартизма. Все, что вам нужно сделать, это обвинить кого-то в любой связи с Россией, и этого будет достаточно, чтобы подорвать доверие и даже организовать специальное расследование».
Так может, эта русофобская зараза и до Европы докатилась? Съемочная группа НТВ попробовала зайти в европарламент. Внутрь пустили, и все были очень любезны. Впрочем, так же любезно «посылали» при любой попытке задать депутатам вопрос о будущем отношений России и Евросоюза. Зато экспертом согласилась побыть русская француженка Марина Шультайс. Она уже как 25 лет живет в Страсбурге, работает переводчиком в Совете Европы, плюс преподает язык разным дипломатам и политикам.
Марина Шультайс, переводчик: «Я преподавала много лет в частном, очень престижном лицее русский язык. Потом произошла смена директора, и он сказал: в любом случае, нам Россия не нужна, не нужны больше русские, будем закрывать секцию».
Только сами русские, как говорится, не сдаются. И даже когда Родину берут в кольцо, каждый в тылу «партнеров» продолжает защищать ее ценности.
Ирина Ковалевская, координатор проектов Ассоциации русской культуры Страсбурга: «Как только мы показываем Россию какая она есть — добрая, широкая, щедрая, вкусная, красивая, яркая — все понимают. Эти пути рано или поздно приведут к пониманию и к снижению напряженности, которая сейчас есть».
Но как бы хуже не было. А то уж очень соблазнительно вмешаться в российские выборы просто потому, что хочется. Потому что ценности такие — постоянно вмешиваться.
Корреспондент НТВ Николай Дубинин выяснял, почему надежд на здравый смысл западных партнеров с каждым днем все меньше и меньше.
На стене — утыканная иголками карта Франции. За столом — четыре русские дамы с наполеоновскими планами. Уже 17 лет они сеют русскую культуру французским детям в Страсбурге, но теперь хотят объединить усилия таких, как они, уже по всей Франции. Шутки шутками, но вот взять хотя бы местный детский сад: на стенах все наши «агенты влияния»: Буратино, Колобок, Чебурашка.
Елена Литвинова, воспитатель детского русского сада в г. Страсбург: «Что папа — это мужчина, а мама — это женщина. В противовес французской политике наши детки в этом садике получают правильные ценности».
Но, как оказалось, это еще спорный вопрос, у кого ценности правильнее, и кто на кого нападает.
Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании: «У меня есть очень простое послание России: мы знаем, что вы делаете, и у вас ничего не получится».
Пламенная речь британского премьера Терезы Мэй, конечно, могла бы стать большой, исторической — как, например, Черчилля про железный занавес, — если бы список обвинений не выглядел, как стандартная рассылка спама из Вашингтона: кибератаки, вмешательства, агрессия.
Маркус Пападопулос, главный редактор Politics First, Великобритания: «Конечно, другие страны копируют. Испания копирует. Испанцы обвиняют Россию в поощрении движения в Каталонии. И, конечно, американцы обвиняют в своих неудачах внутри страны и за рубежом».
За такие высказывания главного редактора британского политического журнала Маркуса Пападопулоса наверняка опять назовут «русским пропагандистом». Но он говорит, что привык говорить что-то отличное от генеральной линии «Вашингтон — Лондон».
Маркус Пападопулос: «Практически каждый день в английских медиа — негативные, очерняющие заметки про Россию. Я думаю, что справедливо сказать, что Россия представляется в британских ключевых медиа как воплощение дьявола, антихрист».
В ответ на давление в Штатах на телеканал RT российская Госдума уже приняла зеркальный документ: все СМИ, что финансируется из-за рубежа, в России тоже будет выходить с пометкой «иностранный агент». Чтобы отечественный потребитель знал, кто печет жареные новости.
Пётр Толстой, депутат Госдумы РФ: «От хотят, чтобы мы пришли и извинились, чтобы мы пришли и сказали: „Извините нас, мы виноваты, мы плохие, мы виноваты, мы заблуждались. Вот наш дневник, поставьте нам оценочку, как всем остальным вы ставите“. Кому-то троечку, кому-то четыре с минусом. А тем, кто особенно старался и базы размещал, тем можно пятерку поставить».
А на тех, кто не слушается, можно и поднадавить. Главное — найти местечко побольнее. Например, спорт.
Константин Абрамов, генеральный директор ВЦИОМ: «Спортом гордятся сейчас 75% наших граждан. Это большая цифра».
Но может быть как раз за этой официальной цифрой ВЦИОМ и скрывается ответ, почему нас так активно готовятся не пустить на грядущую зимнюю Олимпиаду или унизить еще сильнее — предложить российским спортсменам выступать без гимна и без флага.
Светлана Журова, депутат Госдумы РФ, олимпийская чемпионка: «Сами мы не откажемся, они не дождутся. Что если сейчас это все настроено на то, чтобы Россия психанула и сказала: „Вы знаете, мы сами уже не поедем, потому что доколе это может быть“? Но не надо, ребят, нас провоцировать».
Судя по всему, речь идет не только о провокациях накануне президентских выборов в России, но и о спланированной долгосрочной кампании. И тут, по словам руководителя центра энергетической безопасности, главное перемотать на два месяца вперед: в январе 2018-го в силу должен вступить новый пакет санкций от США.
Андрей Корнеев, руководитель Центра проблем энергетической безопасности: «Главная оперативно-тактическая задача Соединенных Штатов — вытеснить российский бизнес из всех международных нефтегазовых проектов».
Андрей Корнеев подсчитал: от действующих санкций Россия не досчитывается 50–55 миллиардов долларов, Евросоюз — в два раза больше. Но кому-то это должно быть очень выгодно.
Андрей Корнеев: «Соединенные Штаты взяли курс на вытеснение российских нефтегазовых компаний и замещение их, соответственно, участием и американских операторов и американского капитала».
Правда, в самих Штатах вся эта история подается под совсем другим соусом: никакого бизнеса, санкции — это только за Крым и за «вмешательство в выборы».
Рокки Андерсон, экс-мэр Солт-Лейк-Сити: «В этой стране проявился снова некий тип маккартизма. Все, что вам нужно сделать, это обвинить кого-то в любой связи с Россией, и этого будет достаточно, чтобы подорвать доверие и даже организовать специальное расследование».
Так может, эта русофобская зараза и до Европы докатилась? Съемочная группа НТВ попробовала зайти в европарламент. Внутрь пустили, и все были очень любезны. Впрочем, так же любезно «посылали» при любой попытке задать депутатам вопрос о будущем отношений России и Евросоюза. Зато экспертом согласилась побыть русская француженка Марина Шультайс. Она уже как 25 лет живет в Страсбурге, работает переводчиком в Совете Европы, плюс преподает язык разным дипломатам и политикам.
Марина Шультайс, переводчик: «Я преподавала много лет в частном, очень престижном лицее русский язык. Потом произошла смена директора, и он сказал: в любом случае, нам Россия не нужна, не нужны больше русские, будем закрывать секцию».
Только сами русские, как говорится, не сдаются. И даже когда Родину берут в кольцо, каждый в тылу «партнеров» продолжает защищать ее ценности.
Ирина Ковалевская, координатор проектов Ассоциации русской культуры Страсбурга: «Как только мы показываем Россию какая она есть — добрая, широкая, щедрая, вкусная, красивая, яркая — все понимают. Эти пути рано или поздно приведут к пониманию и к снижению напряженности, которая сейчас есть».
Но как бы хуже не было. А то уж очень соблазнительно вмешаться в российские выборы просто потому, что хочется. Потому что ценности такие — постоянно вмешиваться.
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