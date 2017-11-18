Создатель сериала «Твин Пикс» поможет украинцам справиться со страданиями

Президент Украины обсудил с режиссером Дэвидом Линчем открытие на Украине благотворительного фонда.
Президент Украины Петр Порошенко провел в Киеве встречу с американским кинорежиссером Дэвидом Линчем. Линч намерен открыть на Украине представительство своего благотворительного фонда. Об этом Порошенко сообщил в субботу на своей странице в Facebook.
Петр Порошенко, президент Украины: «Встретился с легендарным американским кинорежиссером Дэвидом Линчем. Он прибыл на Украину, чтобы открыть представительство благотворительного фонда. Фонд Линча занимается трансцендентальной медитацией, помогает ветеранам войны, беженцам, жертвам домашнего насилия. Поблагодарил за решение открыть на Украине этот фонд. Это важная и символическая миссия».
Режиссер сериала «Твин Пикс», фильмов «Шоссе в никуда» и «Малхолланд Драйв» основал «Фонд для осознанного образования и всеобщего мира» в 2005 году. Фонд обучает людей медитации, чтобы помочь им справиться со стрессом и страданиями и раскрыть их творческий потенциал. Порошенко считает, что подобная деятельность важна и актуальна на Украине.
Петр Порошенко: «Сотни тысяч украинских военных возвращаются с войны и нуждаются в психологической реабилитации. Люди должны получить помощь в преодолении стресса, ведь страдают от него не только военные, напрямую участвующие в боевых действиях, но и гражданские лица».
Петр Порошенко, президент Украины: «Встретился с легендарным американским кинорежиссером Дэвидом Линчем. Он прибыл на Украину, чтобы открыть представительство благотворительного фонда. Фонд Линча занимается трансцендентальной медитацией, помогает ветеранам войны, беженцам, жертвам домашнего насилия. Поблагодарил за решение открыть на Украине этот фонд. Это важная и символическая миссия».
Режиссер сериала «Твин Пикс», фильмов «Шоссе в никуда» и «Малхолланд Драйв» основал «Фонд для осознанного образования и всеобщего мира» в 2005 году. Фонд обучает людей медитации, чтобы помочь им справиться со стрессом и страданиями и раскрыть их творческий потенциал. Порошенко считает, что подобная деятельность важна и актуальна на Украине.
Петр Порошенко: «Сотни тысяч украинских военных возвращаются с войны и нуждаются в психологической реабилитации. Люди должны получить помощь в преодолении стресса, ведь страдают от него не только военные, напрямую участвующие в боевых действиях, но и гражданские лица».
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