Самое большое воздушное судно в мире разбилось в Великобритании

В Великобритании потерпел крушение самый крупный летательный аппарат в мире Airlander 10.
Летательный аппарат Airlander 10, который представляет собой гибрид дирижабля и самолета, рухнул на летном поле в графстве Берфордшир. Как уточняет телеканал ITV, в момент падения судно стояло на причале. По данным местной полиции, оно было плохо пришвартовано к причальной мачте.
В результате крушения двадцатитонная кабина летательного аппарата была полностью разрушена, а одна женщина, член экипажа, попала в больницу с травмами.
Телеканал сообщает, что это не первое падение Airlander 10: во время испытаний в 2016 году судно получило повреждения, задев опору телеграфной линии. Однако шестые по счету испытания за несколько дней до крушения прошли успешно.
Airlander 10 изначально был создан для вооруженных сил США, но проект был свернут из-за недостатка средств. Летательный аппарат длиной 92 метра мог развивать скорость до 148 километров в час и набирать высоту около 5 километров. Дирижабль был заполнен гелием, что позволяло судну держаться в воздухе до двух недель. На создание летательного аппарата было потрачено более 132 миллионов долларов.
В результате крушения двадцатитонная кабина летательного аппарата была полностью разрушена, а одна женщина, член экипажа, попала в больницу с травмами.
Телеканал сообщает, что это не первое падение Airlander 10: во время испытаний в 2016 году судно получило повреждения, задев опору телеграфной линии. Однако шестые по счету испытания за несколько дней до крушения прошли успешно.
Airlander 10 изначально был создан для вооруженных сил США, но проект был свернут из-за недостатка средств. Летательный аппарат длиной 92 метра мог развивать скорость до 148 километров в час и набирать высоту около 5 километров. Дирижабль был заполнен гелием, что позволяло судну держаться в воздухе до двух недель. На создание летательного аппарата было потрачено более 132 миллионов долларов.
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