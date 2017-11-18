Секрет на миллион
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Секрет на миллион

    Трамп назвал Клинтон «худшим лузером всех времен»

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    Трамп назвал Клинтон «худшим лузером всех времен»

    Трамп назвал Клинтон «худшим лузером всех времен»

    Трамп назвал Клинтон «худшим лузером всех времен»
  • Фото: Reuters © 2017

    • Дональд Трамп вновь обрушился с критикой на лидера демократов Хиллари Клинтон, назвав ее «лузером».

    Трамп назвал Клинтон «худшим лузером всех времен» и посоветовал ей пока «пожить своей жизнью». Об этом он написал в Twitter.

    Дональд Трамп, президент США: «Жуликоватая Хиллари Клинтон — это худший (и крупнейший) лузер всех времен. Она никак не может остановиться (смириться с проигрышем), и это очень на руку Республиканской партии. Хиллари, лучше живи своей жизнью, а через три года попытайся еще разок (стать президентом)».



    И Трамп, и Клинтон неоднократно обрушивались друг на друга с резкой критикой, в том числе личного характера. Еще во время предвыборной гонки нынешний американский лидер называл Клинтон «слабым и коррумпированным человеком, полностью подконтрольным крупному бизнесу». Эксцентричный миллиардер назвал свою оппонентку «ненормальной» и «зацикленной» женщиной, у которой в любой момент «может произойти короткое замыкание». В свою очередь Клинтон называла Трампа «запугивающим женщин гадом», «отморозком», «неудачником», «фаворитом Путина», а сторонников Трампа — «сборищем негодяев и ксенофобов».

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