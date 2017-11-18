Дональд Трамп вновь обрушился с критикой на лидера демократов Хиллари Клинтон, назвав ее «лузером».
Трамп назвал Клинтон «худшим лузером всех времен» и посоветовал ей пока «пожить своей жизнью». Об этом он написал в Twitter.
Дональд Трамп, президент США: «Жуликоватая Хиллари Клинтон — это худший (и крупнейший) лузер всех времен. Она никак не может остановиться (смириться с проигрышем), и это очень на руку Республиканской партии. Хиллари, лучше живи своей жизнью, а через три года попытайся еще разок (стать президентом)».
И Трамп, и Клинтон неоднократно обрушивались друг на друга с резкой критикой, в том числе личного характера. Еще во время предвыборной гонки нынешний американский лидер называл Клинтон «слабым и коррумпированным человеком, полностью подконтрольным крупному бизнесу». Эксцентричный миллиардер назвал свою оппонентку «ненормальной» и «зацикленной» женщиной, у которой в любой момент «может произойти короткое замыкание». В свою очередь Клинтон называла Трампа «запугивающим женщин гадом», «отморозком», «неудачником», «фаворитом Путина», а сторонников Трампа — «сборищем негодяев и ксенофобов».
Дональд Трамп, президент США: «Жуликоватая Хиллари Клинтон — это худший (и крупнейший) лузер всех времен. Она никак не может остановиться (смириться с проигрышем), и это очень на руку Республиканской партии. Хиллари, лучше живи своей жизнью, а через три года попытайся еще разок (стать президентом)».
Crooked Hillary Clinton is the worst (and biggest) loser of all time. She just can’t stop, which is so good for the Republican Party. Hillary, get on with your life and give it another try in three years!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 ноября 2017 г.
И Трамп, и Клинтон неоднократно обрушивались друг на друга с резкой критикой, в том числе личного характера. Еще во время предвыборной гонки нынешний американский лидер называл Клинтон «слабым и коррумпированным человеком, полностью подконтрольным крупному бизнесу». Эксцентричный миллиардер назвал свою оппонентку «ненормальной» и «зацикленной» женщиной, у которой в любой момент «может произойти короткое замыкание». В свою очередь Клинтон называла Трампа «запугивающим женщин гадом», «отморозком», «неудачником», «фаворитом Путина», а сторонников Трампа — «сборищем негодяев и ксенофобов».
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