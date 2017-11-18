Секрет на миллион
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Секрет на миллион

    Мария Шарапова удивила фанатов, став брюнеткой

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    • Фото: mariasharapova / instagram.com
    Мария Шарапова удивила фанатов, став брюнеткой

    Мария Шарапова удивила фанатов, став брюнеткой

    Мария Шарапова удивила фанатов, став брюнеткой
  • Фото: mariasharapova / instagram.com

    • Мария Шарапова радикально сменила имидж.

    Знаменитая теннисистка опубликовала снимок, на котором видно, что она стала брюнеткой. При этом спортсменка отметила, что «Хеллоуин уже закончился, а ужины Murder Mystery только начались».

    Halloween might be over but Murder Mystery dinners just began.

    Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova)


    Мнения поклонников о новом образе Марии Шараповой разделились. Если одни заявили, что спортсменке очень идет новый цвет волос, то другие призвали ее немедленно перекраситься и снова стать блондинкой.

    Murder Mystery — популярная американская игра, участники которой пытаются вычислить исполнителя шуточного убийства.

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