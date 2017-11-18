Мария Шарапова удивила фанатов, став брюнеткой

Halloween might be over but Murder Mystery dinners just began. Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova) Ноя 17 2017 в 11:34 PST

Знаменитая теннисистка опубликовала снимок, на котором видно, что она стала брюнеткой. При этом спортсменка отметила, что «Хеллоуин уже закончился, а ужины Murder Mystery только начались».Мнения поклонников о новом образе Марии Шараповой разделились. Если одни заявили, что спортсменке очень идет новый цвет волос, то другие призвали ее немедленно перекраситься и снова стать блондинкой.Murder Mystery — популярная американская игра, участники которой пытаются вычислить исполнителя шуточного убийства.