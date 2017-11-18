Мария Шарапова удивила фанатов, став брюнеткой

Мария Шарапова радикально сменила имидж.
Знаменитая теннисистка опубликовала снимок, на котором видно, что она стала брюнеткой. При этом спортсменка отметила, что «Хеллоуин уже закончился, а ужины Murder Mystery только начались».
Мнения поклонников о новом образе Марии Шараповой разделились. Если одни заявили, что спортсменке очень идет новый цвет волос, то другие призвали ее немедленно перекраситься и снова стать блондинкой.
Murder Mystery — популярная американская игра, участники которой пытаются вычислить исполнителя шуточного убийства.
Мнения поклонников о новом образе Марии Шараповой разделились. Если одни заявили, что спортсменке очень идет новый цвет волос, то другие призвали ее немедленно перекраситься и снова стать блондинкой.
Murder Mystery — популярная американская игра, участники которой пытаются вычислить исполнителя шуточного убийства.
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