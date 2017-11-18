Три московских вокзала объединят в единый транспортный узел

Власти Москвы объявили о намерении объединить Ленинградский, Ярославский и Казанский вокзалы в единый
транспортно-пересадочный узел.
Ленинградский, Ярославский и Казанский вокзалы будут объединены в единый транспортно-пересадочный узел. Об этом в субботу сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, передает агентство «Москва».
Марат Хуснуллин, заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства: «Каланчевский узел, где у нас три вокзала, мы свяжем в один транспортно-пересадочный узел. Как мы это сделаем, будет понятно после того, как будет сделана градостроительная документация».
Напомним, в октябре мэр Москвы Сергей Собянин объявил о планах открыть сквозные железнодорожные маршруты через столицу, которые позволят соединить города в разных частях Московской области. В минувшую среду проект «наземного метро» был одобрен президентом РФ Владимиром Путиным.
Марат Хуснуллин, заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства: «Каланчевский узел, где у нас три вокзала, мы свяжем в один транспортно-пересадочный узел. Как мы это сделаем, будет понятно после того, как будет сделана градостроительная документация».
Напомним, в октябре мэр Москвы Сергей Собянин объявил о планах открыть сквозные железнодорожные маршруты через столицу, которые позволят соединить города в разных частях Московской области. В минувшую среду проект «наземного метро» был одобрен президентом РФ Владимиром Путиным.
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