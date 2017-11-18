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Секрет на миллион
    Пожар на складе на северо-востоке Москвы тушили с двух вертолетов. МЧС, Москва, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПожар на складе на северо-востоке Москвы тушили с двух вертолетов

    Пожар на складе на северо-востоке Москвы тушили с двух вертолетов

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    • Фото: МЧС Москвы по СВАО, Дмитрий Куликов / vk.com
    Пожар на складе на <nobr>северо-востоке</nobr> Москвы тушили с двух вертолетов

    Пожар на складе на северо-востоке Москвы тушили с двух вертолетов

    Пожар на складе на <nobr>северо-востоке</nobr> Москвы тушили с двух вертолетов
    • Фото: МЧС Москвы по СВАО, Дмитрий Куликов / vk.com

      • Спасатели задействовали вертолеты при тушении пожара на складе на северо-востоке Москвы.

      Пожар на складе декораций на улице Милашенкова в Москве потушен. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров. Пострадавших нет, сообщила пресс-служба столичного управления МЧС.

      Пресс-служба ГУ МЧС России по Москве: «Пожарным удалось не допустить распространения огня, и в 14 часов 39 минут пожар был ликвидирован».

      Пожару был присвоен второй, повышенный ранг сложности. Сообщалось, что в горящем здании началось обрушение кровли. В тушении пожара приняли участие более 70 человек. Было задействовано более 20 единиц техники, в том числе два вертолета.

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