Пожар на складе на северо-востоке Москвы тушили с двух вертолетов

Спасатели задействовали вертолеты при тушении пожара на складе на
северо-востоке Москвы.
Пожар на складе декораций на улице Милашенкова в Москве потушен. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров. Пострадавших нет, сообщила пресс-служба столичного управления МЧС.
Пресс-служба ГУ МЧС России по Москве: «Пожарным удалось не допустить распространения огня, и в 14 часов 39 минут пожар был ликвидирован».
Пожару был присвоен второй, повышенный ранг сложности. Сообщалось, что в горящем здании началось обрушение кровли. В тушении пожара приняли участие более 70 человек. Было задействовано более 20 единиц техники, в том числе два вертолета.
Пресс-служба ГУ МЧС России по Москве: «Пожарным удалось не допустить распространения огня, и в 14 часов 39 минут пожар был ликвидирован».
Пожару был присвоен второй, повышенный ранг сложности. Сообщалось, что в горящем здании началось обрушение кровли. В тушении пожара приняли участие более 70 человек. Было задействовано более 20 единиц техники, в том числе два вертолета.
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