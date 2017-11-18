В Большом театре продали тысячу именных билетов на балет Серебренникова «Нуреев»

Продажа билетов на премьерные спектакли «Нуреева» стартовала сегодня в Москве. В кассы привезли первую партию билетов — тысячу штук.
Очередь за билетами на спектакль «Нуреев» в постановке Кирилла Серебренникова начали занимать еще ночью. На рассвете всем желающим раздали специальные браслеты с указанным временем, когда нужно будет подойти к кассе и купить билет.
Екатерина Новикова, пресс-атташе Большого театра: «Там сейчас нет никакой толкучки, нет безумной очереди. Кто-то пришсл ночью занял очередь, около 5 утра им раздали браслеты, потом все разошлись, и каждый уже к своему часу возвращается».
Всего в продажу поступила 1 тысяча билетов на оба дня премьеры — первые показы балета пройдут 9 и 10 декабря на исторической сцене ГАБТа. Новикова отметила, что очередь на первую партию билетов уже сформирована.
Ранее сайт ГАБТа сообщал, что в связи с повышенным интересом к балету «Нуреев» театр ввел специальную программу предпродажи: только по 500 билетов на каждый спектакль, не более двух билетов в одни руки по паспорту. На билете будет указано имя и фамилия зрителя.
Премьера спектакля «Нуреев» в Большом театре первоначально была перенесена с 11 июля на 4–5 мая 2018 года. Директор театра Владимир Урин заявлял, что перенос спектакля связан с тем, что постановка не готова и отверг политическую подоплеку переноса, связанную с арестом режиссера Кирилла Серебренникова. Позднее появилось уточнение, что премьера состоится 9 и 10 декабря.
Кирилл Серебренников, а также экс-директор «Гоголь-центра» Юрий Итин, бывший генпродюсер «Седьмой студия» Алексей Малобродский и экс-главбух Нина Масляева обвиняются в хищении не менее 68 млн рублей, выделенных из бюджета на культурный проект «Платформа». Серебренников находится под домашним арестом.
Екатерина Новикова, пресс-атташе Большого театра: «Там сейчас нет никакой толкучки, нет безумной очереди. Кто-то пришсл ночью занял очередь, около 5 утра им раздали браслеты, потом все разошлись, и каждый уже к своему часу возвращается».
Всего в продажу поступила 1 тысяча билетов на оба дня премьеры — первые показы балета пройдут 9 и 10 декабря на исторической сцене ГАБТа. Новикова отметила, что очередь на первую партию билетов уже сформирована.
Ранее сайт ГАБТа сообщал, что в связи с повышенным интересом к балету «Нуреев» театр ввел специальную программу предпродажи: только по 500 билетов на каждый спектакль, не более двух билетов в одни руки по паспорту. На билете будет указано имя и фамилия зрителя.
Премьера спектакля «Нуреев» в Большом театре первоначально была перенесена с 11 июля на 4–5 мая 2018 года. Директор театра Владимир Урин заявлял, что перенос спектакля связан с тем, что постановка не готова и отверг политическую подоплеку переноса, связанную с арестом режиссера Кирилла Серебренникова. Позднее появилось уточнение, что премьера состоится 9 и 10 декабря.
Кирилл Серебренников, а также экс-директор «Гоголь-центра» Юрий Итин, бывший генпродюсер «Седьмой студия» Алексей Малобродский и экс-главбух Нина Масляева обвиняются в хищении не менее 68 млн рублей, выделенных из бюджета на культурный проект «Платформа». Серебренников находится под домашним арестом.
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