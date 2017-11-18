В Нижнем Новгороде школьник сел на нож на уроке и попал в больницу

В Нижнем Новгороде школьник попал в больницу после того, как на уроке сел на подставленный одноклассником нож.
Восьмиклассник получил серьезное ножевое ранение на уроке в школе №48 в Нижнем Новгороде.
Как рассказали «Комсомольской правде» одноклассники мальчика — очевидцы происшествия, в пятницу один ученик принес в школу нож. Когда мальчик садился за парту на уроке географии, одноклассник подставил нож ему на стул. Раненый подросток выбежал из класса и уже в коридоре упал в обморок. Нож задел ему бедренную артерию, и он потерял много крови.
Учителя смогли остановить ему кровотечение, наложив жгут из ремней, и вызвали скорую. Мальчик был экстренно госпитализирован, его состояние оценивается как средней степени тяжести.
По факту произошедшего областное отделение СК проводит доследственную проверку и опрашивает всех свидетелей.
Как рассказали «Комсомольской правде» одноклассники мальчика — очевидцы происшествия, в пятницу один ученик принес в школу нож. Когда мальчик садился за парту на уроке географии, одноклассник подставил нож ему на стул. Раненый подросток выбежал из класса и уже в коридоре упал в обморок. Нож задел ему бедренную артерию, и он потерял много крови.
Учителя смогли остановить ему кровотечение, наложив жгут из ремней, и вызвали скорую. Мальчик был экстренно госпитализирован, его состояние оценивается как средней степени тяжести.
По факту произошедшего областное отделение СК проводит доследственную проверку и опрашивает всех свидетелей.
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