Жителя Екатеринбурга задержали за изнасилование школьницы перед камерой

В Екатеринбурге задержан один из участников жестокого изнасилования 12-летней девочки.

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По подозрению в нападении на ребенка задержан житель Екатеринбурга 1975 года рождения, который ранее был неоднократно судим.



Как сообщил официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, в поисках злоумышленника участвовали более 250 полицейских.



Валерий Горелых, официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области: «Когда за ним пришли сыщики уголовного розыска, он вел себя спокойно и уверенно, сказывался богатый криминальный опыт. Его поведение напоминало действия известного бандита по кличке „Фокс“ из фильма Станислава Говорухина „Место встречи изменить нельзя“, который всегда повторял операм фразу „Ну, доказывай начальник“».



Уже проведены несколько обысков, ведется поиск второго педофила. Задержанный злоумышленник взят под стражу.



Страшное преступление было совершено вечером 7 ноября в Чкаловском районе Екатеринбурга. Двое мужчин затащили девочку, возвращавшуюся из музыкальной школы, в машину, а потом запихнули ее в большую сумку и унесли в квартиру. Там педофилы несколько часов насиловали свою жертву. Как сообщают СМИ, все происходящее они снимали на камеру. Не исключено, что при этом велась и онлайн-трансляция для сайта педофилов. После этого преступники поместили школьницу обратно в сумку, отнесли ее в машину, вывезли на Полевской тракт и оставили на обочине.