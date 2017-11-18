На северо-востоке Москвы вспыхнул склад, в готовность приведена авиация

На улице Милашенкова на
северо-востоке столицы загорелся склад, где хранятся декорации.
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Пожару присвоен второй, повышенный ранг сложности. Уже началось обрушение кровли горящего здания.
Как сообщает ТАСС, площадь возгорания составляет 400 кв. м. На место вызваны дополнительные пожарно-спасательные силы, в готовность приведена авиация.
Информации о пострадавших не поступало. По предварительным данным, людей в горящем здании нет.
Как сообщает ТАСС, площадь возгорания составляет 400 кв. м. На место вызваны дополнительные пожарно-спасательные силы, в готовность приведена авиация.
Информации о пострадавших не поступало. По предварительным данным, людей в горящем здании нет.
Пожар: Милашенкова, 4Б, 127322, Москва pic.twitter.com/BxIDH0rUK0— SelenaET (@mkstane) 18 ноября 2017 г.
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