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    На северо-востоке Москвы вспыхнул склад, в готовность приведена авиация

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    • Фото: Дмитрий Куликов / vk.com
    На <nobr>северо-востоке</nobr> Москвы вспыхнул склад, в готовность приведена авиация

    На северо-востоке Москвы вспыхнул склад, в готовность приведена авиация

    На <nobr>северо-востоке</nobr> Москвы вспыхнул склад, в готовность приведена авиация
  • Фото: Дмитрий Куликов / vk.com

    • На улице Милашенкова на северо-востоке столицы загорелся склад, где хранятся декорации.

    Пожару присвоен второй, повышенный ранг сложности. Уже началось обрушение кровли горящего здания.

    Как сообщает ТАСС, площадь возгорания составляет 400 кв. м. На место вызваны дополнительные пожарно-спасательные силы, в готовность приведена авиация.

    Информации о пострадавших не поступало. По предварительным данным, людей в горящем здании нет.



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