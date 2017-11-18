До восьми человек увеличилось число пострадавших в аварии с пассажирским автобусом, который ехал из Петербурга в Москву.
ДТП случилось сегодня рано утром на трассе М-10 под городом Валдай. Автобус Setra врезался в грузовик Volvo, который стоял на обочине.
Изначально сообщалось о пяти раненых. Согласно последней информации, в результате аварии пострадали 8 человек, одну женщину пришлось отправить в больницу с травмой живота. Всего в автобусе находились 64 пассажира.
Обстоятельства и причины аварии выясняются. Пассажиры разбившегося автобуса на попутном транспорте отправились в Москву.
Изначально сообщалось о пяти раненых. Согласно последней информации, в результате аварии пострадали 8 человек, одну женщину пришлось отправить в больницу с травмой живота. Всего в автобусе находились 64 пассажира.
Обстоятельства и причины аварии выясняются. Пассажиры разбившегося автобуса на попутном транспорте отправились в Москву.
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