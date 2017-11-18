Уголовное дело о хулиганстве заведено после срыва спектакля Райкина в Одессе

Полиция Одессы квалифицировала срыв моноспектакля Константина Райкина как хулиганство.
Досудебное расследование проводят одесские правоохранители после налета националистов на концертный зал, где выступал российский артист Константин Райкин. Полицейские отметили, что пока ни от зрителей, ни от членов театральной труппы жалоб или заявлений не поступало. Пострадавших и задержанных тоже нет, сообщает телеканал «112 Украина».
Любовь Гордиевская, заместитель начальника отдела коммуникации полиции в Одесской области: «На место происшествия прибыли экипажи полиции и не допустили хулиганских действий. Надо отметить, что столкновений допущено не было, конфликт был локализован».
Накануне вечером около 20 украинских радикалов сорвали в Одессе концерт худрука «Сатирикона» Константина Райкина. Мужчины в балаклавах ворвались в зрительный зал, и стали кричать, что российский артист является «врагом Украины», так как поддерживает «аннексию Крыма». Недовольные зрители начали аплодировать, чтобы вызвать Райкина на сцену. Националисты же заявили, что намерены заставить артиста со сцены ответить на вопрос «Чей Крым?»
Райкин должен был показать в Одессе поэтический моноспектакль «Над балаганом небо…»
Любовь Гордиевская, заместитель начальника отдела коммуникации полиции в Одесской области: «На место происшествия прибыли экипажи полиции и не допустили хулиганских действий. Надо отметить, что столкновений допущено не было, конфликт был локализован».
Накануне вечером около 20 украинских радикалов сорвали в Одессе концерт худрука «Сатирикона» Константина Райкина. Мужчины в балаклавах ворвались в зрительный зал, и стали кричать, что российский артист является «врагом Украины», так как поддерживает «аннексию Крыма». Недовольные зрители начали аплодировать, чтобы вызвать Райкина на сцену. Националисты же заявили, что намерены заставить артиста со сцены ответить на вопрос «Чей Крым?»
Райкин должен был показать в Одессе поэтический моноспектакль «Над балаганом небо…»
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