Джайв, румба и акробатика: участники «Ты супер! Танцы» борются за выход в полуфинал

Невероятные эмоции подарили зрителям и членам жюри участники международного шоу «Ты супер! Танцы». Ребята снова доказали, что они не только талантливые, но и целеустремленные. Юные артисты показали себя настоящими бойцами, способными усердно тренироваться и совершенствоваться ради мечты.
Первой на сцену вышла очаровательная 15-летняя Сиам Пхаттхаравади из Ялты. Она представила огненный танец с акробатическими и гимнастическими элементами. За спиной пластичной конкурсантки полыхали языки пламени, пока она изгибалась на сцене под музыку. «Вау!» — воскликнул в конце номера хореограф Евгений Папунаишвили. По его словам, девушка продемонстрировала невероятное чувство музыки.
Дмитрий Аничкин из Киеевска Тульской области вышел на сцену в красных кроссовках, красной олимпийке и надетой задом наперед бейсболке, включил магнитофон и исполнил современный танец под песню «Это Сан-Франциско — город в стиле диско» группы «Кар-Мэн». Члены жюри отметили невероятную энергию, которой юноша поделился с залом.
Анна и Сергей Лебедевы из подмосковных Химок показали красивый парный номер под песню «Я буду всегда с тобой» в исполнении Анжелики Варум и Леонида Агутина. Эмоциональный танец заслужил аплодисменты зала и восторженные комментарии судей. Евгений Папунаишвили отметил, что с точки зрения техники ему кое-что хотелось бы исправить, но в ритме румбы ребята рассказали очень личную историю, которую шероховатости ничуть не испортили.
Без партнера вышла на сцену, заставленную раскрытыми разноцветными зонтами, 14-летняя Мария Скокова из Красноярска. Девочка в хулиганском наряде предстала перед публикой образе Пеппи Длинныйчулок и исполнила джайв. Евгений Папунаишвили похвалил юную артистку и подчеркнул, что она выбрала энергичный и очень позитивный танец, требующий абсолютной точности движений.
Когда свои номера показали все участники конкурса, перед жюри встала нелегкая задача — выбрать полуфиналистов. Следующий выпуск проекта «Ты супер! Танцы» смотрите в следующую субботу, 25 ноября, в 21:00.
Дмитрий Аничкин из Киеевска Тульской области вышел на сцену в красных кроссовках, красной олимпийке и надетой задом наперед бейсболке, включил магнитофон и исполнил современный танец под песню «Это Сан-Франциско — город в стиле диско» группы «Кар-Мэн». Члены жюри отметили невероятную энергию, которой юноша поделился с залом.
Анна и Сергей Лебедевы из подмосковных Химок показали красивый парный номер под песню «Я буду всегда с тобой» в исполнении Анжелики Варум и Леонида Агутина. Эмоциональный танец заслужил аплодисменты зала и восторженные комментарии судей. Евгений Папунаишвили отметил, что с точки зрения техники ему кое-что хотелось бы исправить, но в ритме румбы ребята рассказали очень личную историю, которую шероховатости ничуть не испортили.
Без партнера вышла на сцену, заставленную раскрытыми разноцветными зонтами, 14-летняя Мария Скокова из Красноярска. Девочка в хулиганском наряде предстала перед публикой образе Пеппи Длинныйчулок и исполнила джайв. Евгений Папунаишвили похвалил юную артистку и подчеркнул, что она выбрала энергичный и очень позитивный танец, требующий абсолютной точности движений.
Когда свои номера показали все участники конкурса, перед жюри встала нелегкая задача — выбрать полуфиналистов. Следующий выпуск проекта «Ты супер! Танцы» смотрите в следующую субботу, 25 ноября, в 21:00.
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