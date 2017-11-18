ДНР: ситуация в Донбассе близка к срыву в штопор

Власти ДНР обвинили Киев в срыве перемирия и минских договоренностей.
В частности, подчеркивается, что Украина до сих пор не выполнила даже базовые условия соглашений и постоянно нарушает режим тишины, применяя тяжелую артиллерию и бронетехнику.
В связи с этим в ДНР заявили, что в ситуации в Донбассе может наступить точка невозврата, и призвали вернуть диалог в политическое русло.
Руслан Якубов, руководитель представительства ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня: «Ситуация близка к срыву в штопор. Если не вернуть диалог в политическое русло, может наступить точка невозврата».
Кроме того, по словам Якубова, доверие к украинским властям продолжает падать с каждым днем, передает РИА Новости.
В связи с этим в ДНР заявили, что в ситуации в Донбассе может наступить точка невозврата, и призвали вернуть диалог в политическое русло.
Руслан Якубов, руководитель представительства ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня: «Ситуация близка к срыву в штопор. Если не вернуть диалог в политическое русло, может наступить точка невозврата».
Кроме того, по словам Якубова, доверие к украинским властям продолжает падать с каждым днем, передает РИА Новости.
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