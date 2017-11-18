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    ДНР: ситуация в Донбассе близка к срыву в штопор

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    • Фото: nahnews.org
    ДНР: ситуация в Донбассе близка к срыву в штопор

    ДНР: ситуация в Донбассе близка к срыву в штопор

    ДНР: ситуация в Донбассе близка к срыву в штопор
  • Фото: nahnews.org

    • Власти ДНР обвинили Киев в срыве перемирия и минских договоренностей.

    В частности, подчеркивается, что Украина до сих пор не выполнила даже базовые условия соглашений и постоянно нарушает режим тишины, применяя тяжелую артиллерию и бронетехнику.

    В связи с этим в ДНР заявили, что в ситуации в Донбассе может наступить точка невозврата, и призвали вернуть диалог в политическое русло.

    Руслан Якубов, руководитель представительства ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня: «Ситуация близка к срыву в штопор. Если не вернуть диалог в политическое русло, может наступить точка невозврата».

    Кроме того, по словам Якубова, доверие к украинским властям продолжает падать с каждым днем, передает РИА Новости.

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