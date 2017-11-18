Российский самолет-разведчик А-100 совершил первый полет

Первый полет многофункционального авиационного комплекса радиолокационного дозора и наведения
А-100 прошел успешно.
Новейший российский самолет радиолокационного дозора и наведения А-100 создан на базе глубоко модифицированного Ил-76. На самолете установлен обтекатель с уникальной антенной системой и новейшее радиотехническое оборудование, позволяющие авиакомплексу быстро наращивать радиолокационное поле на заданном операционном направлении, сообщает компания-разработчик «Вега».
А-100 может обнаруживать и сопровождать воздушные и иные цели, а также участвовать в управлении истребительной и ударной авиацией при наведении на воздушные, наземные и морские цели, передает ТАСС.
Новый авиакомплекс создавался в рамках гособоронзаказа и должен заменить собой предыдущие модификации — А-50 и А-50У. Как ранее сообщал министр обороны РФ Сергей Шойгу, серийные поставки самолетов А-100 в войска начнутся в 2020 году.
А-100 может обнаруживать и сопровождать воздушные и иные цели, а также участвовать в управлении истребительной и ударной авиацией при наведении на воздушные, наземные и морские цели, передает ТАСС.
Новый авиакомплекс создавался в рамках гособоронзаказа и должен заменить собой предыдущие модификации — А-50 и А-50У. Как ранее сообщал министр обороны РФ Сергей Шойгу, серийные поставки самолетов А-100 в войска начнутся в 2020 году.
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