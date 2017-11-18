Хиллари Клинтон объявила Путина «угрозой американской демократии»

Хиллари Клинтон впервые вместе с мужем выступила на публике после поражения на президентских выборах.
Во время выступления в Ирвинге (штат Техас) бывший госсекретарь США не смогла удержаться от выпадов в сторону российского президента. В частности, она назвала Владимира Путина «угрозой американской демократии».
Хиллари Клинтон: «Владимир Путин — это внутренняя угроза нашей демократии и национальной безопасности. Они сеяли разлад в Америке».
Также она заявила, что американские власти были слишком «медленными, чтобы защититься».
В свою очередь Билл Клинтон указал на возраст Дональда Трампа и посоветовал ему «перестать искать врагов», передает NBC.
Билл Клинтон: «Трампу следует перестать искать врагов и найти людей, с которыми он будет работать. Мы одного возраста. Какое наследие вы хотите оставить?»
Отметим, что ранее Хиллари Клинтон не раз обвиняла Россию и Владимира Путина в своем поражении на президентских выборах. Экс-глава Госдепа даже заявляла о том, чтороссийский президент якобы начал «личную вендетту» по отношению к ней. В Кремле же опровергли заявление Клинтон, подчеркнув, что на самом деле никакой личной вражды не существует.
Хиллари Клинтон: «Владимир Путин — это внутренняя угроза нашей демократии и национальной безопасности. Они сеяли разлад в Америке».
Также она заявила, что американские власти были слишком «медленными, чтобы защититься».
В свою очередь Билл Клинтон указал на возраст Дональда Трампа и посоветовал ему «перестать искать врагов», передает NBC.
Билл Клинтон: «Трампу следует перестать искать врагов и найти людей, с которыми он будет работать. Мы одного возраста. Какое наследие вы хотите оставить?»
Отметим, что ранее Хиллари Клинтон не раз обвиняла Россию и Владимира Путина в своем поражении на президентских выборах. Экс-глава Госдепа даже заявляла о том, чтороссийский президент якобы начал «личную вендетту» по отношению к ней. В Кремле же опровергли заявление Клинтон, подчеркнув, что на самом деле никакой личной вражды не существует.
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