Вратаря Бобровского признали первой звездой дня в НХЛ

Великолепная игра российского голкипера Сергея Бобровского помогла «Коламбусу» победить «Нью-Йорк Рейнджерс».

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Встреча закончилась со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) в пользу «Блю Джекетс». При этом Бобровский отразил все 36 бросков по своим воротам и был признан первой звездой игрового дня НХЛ. Это уже второй «сухарь» россиянина в этом сезоне.



Свой вклад в победу внес и Артемий Панарин. Российский нападающий забросил вторую шайбу в этом матче.