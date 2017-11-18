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Квартирный вопрос

    Вратаря Бобровского признали первой звездой дня в НХЛ

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    Вратаря Бобровского признали первой звездой дня в НХЛ

    Вратаря Бобровского признали первой звездой дня в НХЛ

    Вратаря Бобровского признали первой звездой дня в НХЛ
  • Фото: Associated Press © 2017, Paul Vernon

    • Великолепная игра российского голкипера Сергея Бобровского помогла «Коламбусу» победить «Нью-Йорк Рейнджерс».

    Встреча закончилась со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) в пользу «Блю Джекетс». При этом Бобровский отразил все 36 бросков по своим воротам и был признан первой звездой игрового дня НХЛ. Это уже второй «сухарь» россиянина в этом сезоне.

    Свой вклад в победу внес и Артемий Панарин. Российский нападающий забросил вторую шайбу в этом матче.

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