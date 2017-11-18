В Марий Эл предупредили о мошенниках, собирающих деньги для пострадавших в автокатастрофе

Власти Марий Эл заявили, что сайты, собирающие деньги на лечение пострадавшей в автокатастрофе девочки, создали мошенники.
Несколько сайтов, появившихся якобы с целью собрать средства на лечение пострадавшей в автокатастрофе девочки, были созданы мошенниками. Семья пострадавшей в деньгах не нуждается. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службы главы Республики Марий Эл.
Пресс-служба главы Марий Эл: «Вчера мошенники решили воспользоваться ситуацией, связанной с состоянием 14-летней девочки. Создали несколько сайтов и начали сбор средств на помощь девочке. Девочка ни в чем не нуждается, это обман. Мама девочки утверждает, что ни в чем не нуждается. Республика тоже держит это на контроле и будет оказывать всяческую поддержку».
14-летняя девочка, пострадавшая в страшном ДТП с автобусом на трассе Йошкар-Ола — Козьмодемьянск, в настоящее время находится в Казани, в Детской республиканской клинической больнице Татарстана. Ее состояние оценивается как крайне тяжелое.
Всего при столкновении пассажирского микроавтобуса с лесовозом на трассе Йошкар-Ола — Козьмодемьянск погибли 15 человек. Люди возвращались из республиканского центра домой, многие ехали с детьми. Удар был такой силы, что пострадавших в прямом смысле выпиливали из искореженной машины.
Все выжившие пассажиры микроавтобуса — а это 5 человек — размещены в республиканских больницах, все после операций сейчас находятся в реанимации.
Пресс-служба главы Марий Эл: «Вчера мошенники решили воспользоваться ситуацией, связанной с состоянием 14-летней девочки. Создали несколько сайтов и начали сбор средств на помощь девочке. Девочка ни в чем не нуждается, это обман. Мама девочки утверждает, что ни в чем не нуждается. Республика тоже держит это на контроле и будет оказывать всяческую поддержку».
14-летняя девочка, пострадавшая в страшном ДТП с автобусом на трассе Йошкар-Ола — Козьмодемьянск, в настоящее время находится в Казани, в Детской республиканской клинической больнице Татарстана. Ее состояние оценивается как крайне тяжелое.
Всего при столкновении пассажирского микроавтобуса с лесовозом на трассе Йошкар-Ола — Козьмодемьянск погибли 15 человек. Люди возвращались из республиканского центра домой, многие ехали с детьми. Удар был такой силы, что пострадавших в прямом смысле выпиливали из искореженной машины.
Все выжившие пассажиры микроавтобуса — а это 5 человек — размещены в республиканских больницах, все после операций сейчас находятся в реанимации.
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