Российские военные устроили в Алеппо детский спортивный праздник

В одной из школ Алеппо прошел спортивный праздник. Его провели сотрудники российского центра по примирению враждующих сторон.

Ученики приняли участие в эстафете, перетягивании каната и множестве других конкурсов. Наши военные выступили в качестве капитанов команд.



Игорь Седов, представитель российского центра по примирению враждующих сторон: «Мы общаемся на разных языках, но язык спорта понятен всем. Это дети из Алеппо, им примерно по 10 лет. Они понимают конкурсы полностью, они их знают лучше, чем я. Они мне помогают их выполнять, они молодцы».



Российский центр по примирению регулярно доставляет гуманитарную помощь в школу Алеппо. Идея провести спортивные соревнования родилась спонтанно. После конкурсов все участники получили от военных подарки.