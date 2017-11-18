В день памяти святителя Тихона патриарх совершит литургию в Донском монастыре

Сегодня Русская православная церковь отмечает день памяти святителя Тихона. В честь праздника в храмах по всей стране проходят торжественные богослужения.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавит литургию в Донском монастыре, где хранятся мощи святого.
Как передают РИА Новости, 4 декабря, к 100-летней годовщине интронизации патриарха Тихона его мощи будут торжественно перенесены из Донского монастыря столицы в храм Христа Спасителя для поклонения верующих.
Святителя Тихона избрали патриархом 100 лет назад. Это событие ознаменовало восстановление института патриаршества, который был упразднен Петром I в начале XVIII века.
Как передают РИА Новости, 4 декабря, к 100-летней годовщине интронизации патриарха Тихона его мощи будут торжественно перенесены из Донского монастыря столицы в храм Христа Спасителя для поклонения верующих.
Святителя Тихона избрали патриархом 100 лет назад. Это событие ознаменовало восстановление института патриаршества, который был упразднен Петром I в начале XVIII века.
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