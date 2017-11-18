В Афинах анархисты забросали полицейских камнями и бутылками с бензином

В нескольких городах Греции вспыхнули массовые беспорядки.

49 беспорядки

Греция

В Афинах на улицы вышли сотни молодых людей и устроили погромы в центре города. В дело пришлось вмешаться спецназу. Столкновения начались после демонстрации по случаю 44-й годовщины студенческого восстания.



Группы анархистов стали забрасывать полицейских камнями и бутылками с бензином. Сейчас улицы Афин патрулируют 7 тысяч полицейских. Также безопасность усилили и в других городах Греции.