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    Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком под Новгородом

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    Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком под Новгородом

    Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком под Новгородом

    Пять человек пострадали, по предварительным данным, при столкновении рейсового автобуса с грузовым автомобилем на федеральной автодороге М-10 «Россия» в Новгородской области.

    Рейсовый автобус, в котором находились 64 человека, столкнулся с грузовиком на трассе в Новгородской области. По предварительным данным, пострадали 5 человек. О состоянии их здоровья пока не сообщается.

    Как сообщил источник РИА Новости в экстренных службах, людей эвакуировали из автобуса и доставят в пункт назначения другим автобусом.

    Обстоятельства ДТП выясняются.

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