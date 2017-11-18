Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком под Новгородом

Пять человек пострадали, по предварительным данным, при столкновении рейсового автобуса с грузовым автомобилем на федеральной автодороге
М-10 «Россия» в Новгородской области.
Рейсовый автобус, в котором находились 64 человека, столкнулся с грузовиком на трассе в Новгородской области. По предварительным данным, пострадали 5 человек. О состоянии их здоровья пока не сообщается.
Как сообщил источник РИА Новости в экстренных службах, людей эвакуировали из автобуса и доставят в пункт назначения другим автобусом.
Обстоятельства ДТП выясняются.
Напомним, на днях в Марий Эл столкнулись пассажирская маршрутка и лесовоз. Погибли 15 человек.
Как сообщил источник РИА Новости в экстренных службах, людей эвакуировали из автобуса и доставят в пункт назначения другим автобусом.
Обстоятельства ДТП выясняются.
Напомним, на днях в Марий Эл столкнулись пассажирская маршрутка и лесовоз. Погибли 15 человек.
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