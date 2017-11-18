Посольство РФ в Америке призывает не ограничивать свободу российских СМИ

Российское посольство в Вашингтоне обратилось к американским властям с призывом прекратить практику ограничения свободы печати в отношении российских средств массовой информации.
Диппредставительство РФ в столице США заявило, что пора перестать ограничивать свободу российских СМИ и воздержаться от введения индивидуальных ограничений против журналистов из РФ. С таким заявлением посольство РФ выступило после регистрации партнера Sputnik иноагентом в Соединенных Штатах.
В распространенном комментарии российской дипмиссии говорится, что «обострение борьбы на информационном поле не отвечает интересам российско-американского взаимодействия».
«Мы нацелены на развитие полноценного взаимовыгодного диалога с американскими коллегами. Будем и дальше прикладывать максимум усилий, чтобы не дать противникам улучшения наших отношений в США взять верх», — подчеркивается в заявлении российского посольства.
На этой неделе компания T&R Productions LLC, обеспечивающая вещание российского англоязычного канала RT на территории Соединенных Штатов, зарегистрировалась в качестве иностранного агента, как того требовал американский Минюст. По словам главного редактора телеканала Маргариты Симоньян, выбор стоял между регистрацией и уголовным делом.
В ответ на эти действия американских властей Россия подготовила поправку в законодательство, позволяющую считать иностранным агентом любое СМИ, которое получат финансирование из-за рубежа.
В распространенном комментарии российской дипмиссии говорится, что «обострение борьбы на информационном поле не отвечает интересам российско-американского взаимодействия».
«Мы нацелены на развитие полноценного взаимовыгодного диалога с американскими коллегами. Будем и дальше прикладывать максимум усилий, чтобы не дать противникам улучшения наших отношений в США взять верх», — подчеркивается в заявлении российского посольства.
На этой неделе компания T&R Productions LLC, обеспечивающая вещание российского англоязычного канала RT на территории Соединенных Штатов, зарегистрировалась в качестве иностранного агента, как того требовал американский Минюст. По словам главного редактора телеканала Маргариты Симоньян, выбор стоял между регистрацией и уголовным делом.
В ответ на эти действия американских властей Россия подготовила поправку в законодательство, позволяющую считать иностранным агентом любое СМИ, которое получат финансирование из-за рубежа.
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