Пора в отпуск
ТВ-Эфир
Пора в отпуск

    Посольство РФ в Америке призывает не ограничивать свободу российских СМИ

    комментировать
    Посольство РФ в Америке призывает не ограничивать свободу российских СМИ

    Посольство РФ в Америке призывает не ограничивать свободу российских СМИ

    Посольство РФ в Америке призывает не ограничивать свободу российских СМИ
  • Фото: Associated Press © 2017, Manuel Balce Ceneta

    • Российское посольство в Вашингтоне обратилось к американским властям с призывом прекратить практику ограничения свободы печати в отношении российских средств массовой информации.

    Диппредставительство РФ в столице США заявило, что пора перестать ограничивать свободу российских СМИ и воздержаться от введения индивидуальных ограничений против журналистов из РФ. С таким заявлением посольство РФ выступило после регистрации партнера Sputnik иноагентом в Соединенных Штатах.

    В распространенном комментарии российской дипмиссии говорится, что «обострение борьбы на информационном поле не отвечает интересам российско-американского взаимодействия».

    «Мы нацелены на развитие полноценного взаимовыгодного диалога с американскими коллегами. Будем и дальше прикладывать максимум усилий, чтобы не дать противникам улучшения наших отношений в США взять верх», — подчеркивается в заявлении российского посольства.

    смотретьМинюст РФ назвал СМИ, которые могут быть признаны иностранными агентами
    Минюст РФ назвал СМИ, которые могут быть признаны иностранными агентами
    На этой неделе компания T&R Productions LLC, обеспечивающая вещание российского англоязычного канала RT на территории Соединенных Штатов, зарегистрировалась в качестве иностранного агента, как того требовал американский Минюст. По словам главного редактора телеканала Маргариты Симоньян, выбор стоял между регистрацией и уголовным делом.

    В ответ на эти действия американских властей Россия подготовила поправку в законодательство, позволяющую считать иностранным агентом любое СМИ, которое получат финансирование из-за рубежа.

    Новости по теме

    Санкции против РФ и ответные меры

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru