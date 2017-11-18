Таксисты Нью-Йорка снялись для календаря в стиле пин-ап

Жители и гости Нью-Йорка смогли увидеть один из символов города с весьма необычной стороны.

Водители знаменитых желтых такси выпустили свой календарь на 2018 год. На снимках 11 мужчин и одна женщина позируют в стиле пин-ап (pin up, в переводе с английского означает «прикалывать к стене»). Это культовый жанр американской плакатной графики, который был популярен в середине XX века. Обычно в таком стиле изображали полуобнаженных красавиц, но единственная девушка-водитель оголиться не решилась.



Луис Марте, водитель такси: «На фото я работаю на гончарном круге. Конечный результат был не сильно впечатляющий, но я очень старался. После этого календаря я стал очень популярным на Facebook. На мою страничку обрушилась толпа дамочек, которые хотели бы сходить со мной на свидание».



Календарь можно купить за 15 долларов. Часть вырученных денег пойдет на благотворительность. Этому проекту уже 5 лет, некоторые водители снимались для календаря несколько раз.