Во Владивостоке собака удочерила детеныша леопарда

В одной из квартир приморской столицы появилась необычная семья. Ретривер по кличке Тесси выкармливает детеныша леопарда, которого забрал домой сотрудник зоопарка, когда родная мать отказалась от потомства. Маленькая хищница пока безобидна, охотно играет с людьми и позирует перед камерами.

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В дом к директору зоопарка Владивостока штатный ветеринар Виктор Агафонов приходит не погостить, а поработать. Молодой специалист наблюдает за состоянием детеныша леопарда. По какой-то причине мать отказалась кормить собственных детей, пятнистому хищнику грозила голодная гибель, но помощь пришла откуда не ждали. Материнский инстинкт к дикому зверю неожиданно проснулся в собаке по кличке Тэсси.



Виктор Агафонов, ветеринар: «Золотистые ретриверы невероятно добрые, такое чувство, что у них на генетическом уровне отсутствует агрессия. После первой же встречи леопарда с Тэсси у них возникла взаимная любовь».



Удивительный пример межвидового усыновления запечатлела фотокамера. Молоко и ласку собака дарит не только собственным щенятам. На снимках видно, что Тэсси стала приемной матерью сразу для двух маленьких леопардов. Но вскоре после рождения сестер пришлось разлучить. У второго детеныша хищника обнаружили порок сердца, его отправили на реабилитацию.



В отличие от своих краснокнижных сородичей, обитающих в дальневосточной тайге, удочеренная самочка — представитель более распространенных в мире африканских леопардов. Сейчас она абсолютно ручная и безобидная, но это до поры до времени.



Леопард растет в весьма шумной компании. Временный приют в теплой квартире нашли тигрица Алекса и львица Астра. Все они пока в нежном возрасте, поэтому угрозы для окружающих не представляют. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Анцигина.