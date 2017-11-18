Власти Астрахани из-за долгов остановили движение троллейбусов

В Астрахани закрылся троллейбусный парк с полувековой историей. Местные власти признали его убыточным. В последнее время по улицам передвигались всего 7 рейсовых машин, остальные давно пришли в негодность. Теперь горожан планируют пересаживать на автобусы, которые выгоднее экономически.

Как раз накануне 50-летнего юбилея астраханский троллейбусный парк отключили от электричества за долги. Дежурная смена, оставшаяся без работы, судачит на курилке о недальновидности начальства — не уберегли предприятие со славной историей. Под сокращение попали 160 человек. Среди них Игорь Антонов, местный ветеран. 50 лет назад его отец, возглавивший только что открывшийся парк, прокатил сына на новеньком троллейбусе. Так выяснилось, что профессиональные династии бывают и в сфере общественного транспорта.



Современный на тот момент троллейбусный парк сильно обветшал. Оборудование не меняли с 50-х годов. На старом пульте главный энергетик Антонов собственноручно отключил все подстанции. Проблемы из-за хронического недофинансирования в астраханском троллейбусном парке начались еще в 2009 году. В городской администрации, судя по всему, решили избавиться от планово-убыточного транспорта. Этот термин, как и большинство астраханских троллейбусов, родом из Советского Союза.



Убыточный транспорт — анахронизм, который приходится субсидировать из бюджета, говорят в мэрии. И действительно, троллейбус пропал с улиц, а город этого не заметил. В последнее время на маршруты выходили всего 7 относительно свежих троллейбусов, которые были в исправном состоянии, остальные нужно ремонтировать или менять на новые. Чиновники уверены, что горожане переживут эту небольшую для полумиллионной Астрахани потерю. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Максима Березина.