Теперь только по рецепту: почему антибиотики утратили эффективность

В сезон простуд нужно быть особенно внимательными к качеству еды, ведь правильное питание буквально цементирует иммунитет. Многие уверены, что с хворью поможет справиться антибиотик. Чтобы люди не гробили здоровье этим опасным мифом, Минздрав и ввел новое правило: антибиотики теперь продаются в аптеках строго по рецепту.
До этого нововведения антибиотики в России раскупали со скоростью 11 пачек в секунду. В каждом втором случае люди принимают эти лекарства зря. Ученые беспокоятся, что однажды безграмотная перестраховка может дорого обойтись Бактерии, которых заболевшие закармливают по любому поводу этими мощными препаратами, просто перестают их бояться. Именно поэтому от инфекций, которым антибиотики уже нипочем, каждый год гибнет 700 тысяч человек.
Бактерий, выработавших иммунитет к антибиотикам, набралось уже полсотни. Во Всемирной организации здравоохранения инициировали разработку новых лекарств против мутировавших бацилл. Российские медики обеспокоены. Ежегодно только в нашей стране фиксируют почти 3 миллиона пациентов, которых таблетки не берут. Как же так получилось, что средство, благодаря которому ангина, пневмония, туберкулез, венерические заболевания и гнойные раны перестали быть неизлечимыми, а люди стали жить в среднем на 30 лет дольше, вдруг перестало работать, ведь больше 100 лет никто не замечал, что
бактерии умеют приспосабливаться.
Оказалось, что новый антибиотик работает всего 5 лет. А в будущем его гарантийный срок сократится до 3. Чтобы разработать, протестировать и вывести на рынок более совершенное лекарство, нужно минимум 10 лет. Во многом так происходит потому, что все приняли антибиотики за панацею. Многие врачи их чуть что прописывают, еще большее число пациентов к докторам даже не обращается. Опросы показали, что 50% россиян, уверены, например, что антибиотиками можно вылечить грипп. Подробнее о свойствах этих препаратов и причинах их неэффективности смотрите в программе «НашПотребНадзор».
Бактерий, выработавших иммунитет к антибиотикам, набралось уже полсотни. Во Всемирной организации здравоохранения инициировали разработку новых лекарств против мутировавших бацилл. Российские медики обеспокоены. Ежегодно только в нашей стране фиксируют почти 3 миллиона пациентов, которых таблетки не берут. Как же так получилось, что средство, благодаря которому ангина, пневмония, туберкулез, венерические заболевания и гнойные раны перестали быть неизлечимыми, а люди стали жить в среднем на 30 лет дольше, вдруг перестало работать, ведь больше 100 лет никто не замечал, что
бактерии умеют приспосабливаться.
Оказалось, что новый антибиотик работает всего 5 лет. А в будущем его гарантийный срок сократится до 3. Чтобы разработать, протестировать и вывести на рынок более совершенное лекарство, нужно минимум 10 лет. Во многом так происходит потому, что все приняли антибиотики за панацею. Многие врачи их чуть что прописывают, еще большее число пациентов к докторам даже не обращается. Опросы показали, что 50% россиян, уверены, например, что антибиотиками можно вылечить грипп. Подробнее о свойствах этих препаратов и причинах их неэффективности смотрите в программе «НашПотребНадзор».
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