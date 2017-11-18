Защита одежды и обуви: могут ли чудо-спреи спасти от грязи и слякоти

В России три вида погоды: грязь, грязь засохла и грязь замерзла. Самое обидное, что грязь эта совсем не лечебная, ведь состоит она не только из грунта, пыли и соли, но и опасных частиц свинца, меди, цинка и даже радиоактивного цезия, который оседает благодаря автомобильным и заводским выбросам.
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Все эти вредные компоненты смешиваются с кашей первых снегопадов, а потом и с реагентами. С каждым годом появляется все больше способов спастись от неприятностей, которыми оборачивается любая прогулка. Химики производят массу различных пропиток и спреев, сулящих настоящие чудеса, и обещают, что при помощи современных технологий сумка, пальто и ботинки из нежной замши обрастут броней и выйдут сухими из любой грязной лужи.
Цена влагозащитных средств начинается от 300 рублей и доходит до 3 тысяч за банку. Но стоят ли они своих денег? Это удалось выяснить в Подмосковье, где добровольцы устроили обработанной одежде и обуви суровое испытание. Скупать импортные чудо-спреи необязательно, подобные товары делаются и в России. Ученые из МГУ уверяют, что созданная ими пропитка способна держаться на ткани годами, сохраняет прочность на протяжении 40 стирок.
В составе всех средств входят разные компоненты, у которых принцип действия у них один и тот же. Список гидрофобных материалов широк: силикон, тефлон, смолы. Они, размешанные в сильном растворителе, попадают на вещь и крепко оседают на волокнах. Затем растворитель испаряется, а на поверхности образуется пленка из молекул, за которые вода никак не может ухватиться, поэтому капли скатываются с одежды и обуви.
Стоят спреи по-разному, ведь в них разные вещества. Одни лучше держатся на ткани и в производстве намного дороже, другие стоят копейки. Средства на основе жиров или воска, не подойдут для хлопковых вещей и замши. Они могут склеить ворсинки и безнадежно испортить внешний вид любимых вещей. Обратить внимание на состав стоит еще и потому, что не все пропитки способны защитить обувь от противогололедных реагентов. Об этом должно быть написано в инструкции отдельно. Подробнее о свойствах влагозащитных средств смотрите в программе «НашПотребНадзор».
Цена влагозащитных средств начинается от 300 рублей и доходит до 3 тысяч за банку. Но стоят ли они своих денег? Это удалось выяснить в Подмосковье, где добровольцы устроили обработанной одежде и обуви суровое испытание. Скупать импортные чудо-спреи необязательно, подобные товары делаются и в России. Ученые из МГУ уверяют, что созданная ими пропитка способна держаться на ткани годами, сохраняет прочность на протяжении 40 стирок.
В составе всех средств входят разные компоненты, у которых принцип действия у них один и тот же. Список гидрофобных материалов широк: силикон, тефлон, смолы. Они, размешанные в сильном растворителе, попадают на вещь и крепко оседают на волокнах. Затем растворитель испаряется, а на поверхности образуется пленка из молекул, за которые вода никак не может ухватиться, поэтому капли скатываются с одежды и обуви.
Стоят спреи по-разному, ведь в них разные вещества. Одни лучше держатся на ткани и в производстве намного дороже, другие стоят копейки. Средства на основе жиров или воска, не подойдут для хлопковых вещей и замши. Они могут склеить ворсинки и безнадежно испортить внешний вид любимых вещей. Обратить внимание на состав стоит еще и потому, что не все пропитки способны защитить обувь от противогололедных реагентов. Об этом должно быть написано в инструкции отдельно. Подробнее о свойствах влагозащитных средств смотрите в программе «НашПотребНадзор».
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