В Якутии стая собак набросилась на 8-летнюю девочку

Следственный комитет решает вопрос о возбуждении уголовного дела в связи с нападением стаи собак на ребенка в Намском районе Якутии.
Как сообщили в региональном главке Следственного комитета, восьмилетняя девочка едва не погибла в результате нападения на нее стаи собак. Школьницу госпитализировали с многочисленными укусами и обморожением.
Надежда Дворецкая, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Республике Саха (Якутия): «Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту нападения стаи собак на 8-летнюю девочку в Намском районе Якутии. Ребенка неподалеку от дома обнаружил ее брат, после того как девочка не вернулась вовремя из школы домой. Установлено, что после нападения стаи собак, она провела на 30-градусном морозе более полутора часов, из-за чего кроме укусов медики констатировали обморожения».
Сейчас девочка находится в реанимационном отделении больницы Якутска, пишет ТАСС.
По предварительной информации, речь идет не о стае бродячих собак, у животных есть хозяева. Следователи устанавливают, кому именно принадлежат напавшие на ребенка псы.
Надежда Дворецкая, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Республике Саха (Якутия): «Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту нападения стаи собак на 8-летнюю девочку в Намском районе Якутии. Ребенка неподалеку от дома обнаружил ее брат, после того как девочка не вернулась вовремя из школы домой. Установлено, что после нападения стаи собак, она провела на 30-градусном морозе более полутора часов, из-за чего кроме укусов медики констатировали обморожения».
Сейчас девочка находится в реанимационном отделении больницы Якутска, пишет ТАСС.
По предварительной информации, речь идет не о стае бродячих собак, у животных есть хозяева. Следователи устанавливают, кому именно принадлежат напавшие на ребенка псы.
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