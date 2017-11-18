Площадь пожара в Жуковском возросла до 5 тысяч квадратных метров

В подмосковном Жуковском тушат грандиозный пожар на складе пиломатериалов.
Как передает ТАСС со ссылкой на информацию экстренных служб, площадь пожара на складе с пиломатериалами в Жуковском увеличилась до 5 тысяч квадратных метров. Ранее сообщалось, что огнем охвачены 3 тысячи метров складских помещений на улице Чкалова.
По предварительной информации, людей в помещении склада нет. Пожарным удалось потушить огонь на площади около двух тысяч квадратных метров, но еще три тысячи метров территории продолжают гореть. Информации о пострадавших не поступало.
Специалисты лаборатории МЧС РФ берут пробы воздуха и ведут мониторинг концентрации вредных веществ.
По предварительной информации, людей в помещении склада нет. Пожарным удалось потушить огонь на площади около двух тысяч квадратных метров, но еще три тысячи метров территории продолжают гореть. Информации о пострадавших не поступало.
Специалисты лаборатории МЧС РФ берут пробы воздуха и ведут мониторинг концентрации вредных веществ.
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