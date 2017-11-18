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    Площадь пожара в Жуковском возросла до 5 тысяч квадратных метров

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    • Фото: Раменское | Жуковский / vk.com
    Площадь пожара в Жуковском возросла до 5 тысяч квадратных метров

    Площадь пожара в Жуковском возросла до 5 тысяч квадратных метров

    Площадь пожара в Жуковском возросла до 5 тысяч квадратных метров
  • Фото: Раменское | Жуковский / vk.com

    • В подмосковном Жуковском тушат грандиозный пожар на складе пиломатериалов.

    Как передает ТАСС со ссылкой на информацию экстренных служб, площадь пожара на складе с пиломатериалами в Жуковском увеличилась до 5 тысяч квадратных метров. Ранее сообщалось, что огнем охвачены 3 тысячи метров складских помещений на улице Чкалова.

    По предварительной информации, людей в помещении склада нет. Пожарным удалось потушить огонь на площади около двух тысяч квадратных метров, но еще три тысячи метров территории продолжают гореть. Информации о пострадавших не поступало.

    смотретьМасштабный пожар тушат в подмосковном Жуковском
    Масштабный пожар тушат в подмосковном Жуковском
    Специалисты лаборатории МЧС РФ берут пробы воздуха и ведут мониторинг концентрации вредных веществ.

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