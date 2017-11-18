Оплата штрафа через СМС: как мошенники воруют деньги доверчивых водителей

Уведомления об автомобильных штрафах рассылают многие сервисы, нередко они приходят от мошенников. В таких СМС предлагают оплату за полцены, только номер, как правило, странный.
Александр Карпов из Подмосковья собирался было уже платить, так как был бы уверен, что сумма уйдет по назначению. Его деньги спасла бдительность. Он не рискнул сразу идти по неизвестной ссылке, а по привычке проверил постановление на официальных сайтах.
Александр Карпов, водитель: «Был упомянут „Яндекс“. Одна из уловок, думаю, была. Известный бренд, все ему доверяют. Мне помогло, что на других приложениях, в том числе на сайте госуслуг, ничего не оказалось».
Получив сообщение с суммой штрафа, номером постановления и предложением оплатить со скидкой, Дмитрий Рыжиков по способу оплаты ответным СМС понял, что речь идет о мошенничестве.
Суммы, как правило, не больше 1000 рублей. Аферисты рассчитывают на то, что автовладелец даже не станет разбираться. Подозрения должны вызвать просьбы отправить ответное СМС, оплатить штраф через электронный кошелек по неизвестным реквизитам или перейти по странной ссылке. Чтобы подловить доверчивого автовладельца, мошенникам нужны только его данные.
Алексей Толстых, адвокат: «На дороге в плотном потоке аферисты снимают на видеокамеру движущиеся транспортные средства и фиксируют госномера, узнают фамилию, имя и отчество владельца, его контактный телефон, а также адрес регистрации».
Те, кто попался на уловку и отправил платеж преступникам, безуспешно пытаются вернуть деньги через банк. В полиции советуют сразу же писать заявление, приложив фото или скрин сообщения и взятую в банке выписку с карты.
Денис Гаврилин, начальник отдела Управления уголовного розыска ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве: «Денежные средства могут быть заблокированы на счете злоумышленника, либо при возбуждении уголовного дела денежные средства будут заблокированы и в процессе возвращены пострадавшему».
Деньги вернут только в том случае, если мошенника найдут. Искать киберпреступников нужно уметь и хотеть, а такие преступления раскрыть крайне сложно, потому что нужно найти IP-адреса и другие идентификаторы. Чем больше заявлений, тем больше шанс, что злоумышленников начнут искать. Программа «Главная дорога» напоминает, что в таких ситуациях бдительность — лучшая защита. Проверяйте и оплачивайте штрафы на официальных сайтах.
Александр Карпов, водитель: «Был упомянут „Яндекс“. Одна из уловок, думаю, была. Известный бренд, все ему доверяют. Мне помогло, что на других приложениях, в том числе на сайте госуслуг, ничего не оказалось».
Получив сообщение с суммой штрафа, номером постановления и предложением оплатить со скидкой, Дмитрий Рыжиков по способу оплаты ответным СМС понял, что речь идет о мошенничестве.
Суммы, как правило, не больше 1000 рублей. Аферисты рассчитывают на то, что автовладелец даже не станет разбираться. Подозрения должны вызвать просьбы отправить ответное СМС, оплатить штраф через электронный кошелек по неизвестным реквизитам или перейти по странной ссылке. Чтобы подловить доверчивого автовладельца, мошенникам нужны только его данные.
Алексей Толстых, адвокат: «На дороге в плотном потоке аферисты снимают на видеокамеру движущиеся транспортные средства и фиксируют госномера, узнают фамилию, имя и отчество владельца, его контактный телефон, а также адрес регистрации».
Те, кто попался на уловку и отправил платеж преступникам, безуспешно пытаются вернуть деньги через банк. В полиции советуют сразу же писать заявление, приложив фото или скрин сообщения и взятую в банке выписку с карты.
Денис Гаврилин, начальник отдела Управления уголовного розыска ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве: «Денежные средства могут быть заблокированы на счете злоумышленника, либо при возбуждении уголовного дела денежные средства будут заблокированы и в процессе возвращены пострадавшему».
Деньги вернут только в том случае, если мошенника найдут. Искать киберпреступников нужно уметь и хотеть, а такие преступления раскрыть крайне сложно, потому что нужно найти IP-адреса и другие идентификаторы. Чем больше заявлений, тем больше шанс, что злоумышленников начнут искать. Программа «Главная дорога» напоминает, что в таких ситуациях бдительность — лучшая защита. Проверяйте и оплачивайте штрафы на официальных сайтах.
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