Квартирный вопрос
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Квартирный вопрос
    В московских дворах соседи воюют за парковку и уродуют машины друг друга. автомобили, Главная дорога. Специальный репортаж, парковка. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ московских дворах соседи воюют за парковку и уродуют машины друг друга

    В московских дворах соседи воюют за парковку и уродуют машины друг друга

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    В московских дворах соседи воюют за парковку и уродуют машины друг друга

    В московских дворах соседи воюют за парковку и уродуют машины друг друга

    В московских дворах соседи воюют за парковку и уродуют машины друг друга

      В российской столице автомобилей становится все больше, а места для них не хватает. На бесплатной парковке у московского продуктового магазина машины стоят в несколько рядов. Одни бросают своих железных коней на тротуарах, дорожках и детских площадках, а иногда и вторым рядом, другие за это жестоко мстят.

      Машины, которые ни в чем не виноваты, люди царапают, заваливают мусором, бьют и сжигают. В миллионах российских дворов идет битва за территорию.

      Ольга, пешеход: «Машины мешают, конечно, не пройти. Меня, если честно, это не особо волнует, если я их задену. Это их проблемы. Пускай паркуются там, где положено».

      Екатерина Дорохова из Подмосковья не предполагала, что после нескольких записок с предупреждениями кто-то достанет гвоздь и ночью поцарапает ее машину. В борьбе за справедливость народные мстители сами оказываются вне закона. Автомобили нередко ставят в несколько рядов, запирая друг друга и оставляя номера телефонов. Правда, не всем это нравится, некоторые приходят в ярость и уродуют мешающих выехать железных коней.

      Согласно закону, тот, кто покалечил ваш автомобиль, должен оплатить ремонт, если удастся доказать вину. Для этого надо вызвать участкового и искать доказательства, например, видео и свидетельские показания. На записи должно быть видно лицо хулигана и номер машины. В полиции изучат материалы и помогут найти обидчика. Возмещать ущерб добровольно, без суда, мстители соглашаются редко.

      Программа «Главная дорога» советует не трогать чужие машины и обращаться в полицию, если ваше авто кто-то заблокировал и не отвечает на звонки. Мешающее транспортное средство увезут, а владельцу выпишут штраф за стоянку с помехой другим.

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